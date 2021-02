Condena Bonilla el asesinato de regidor en Tecate

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez condenó el asesinato del regidor del Cabildo de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez, ocurrido la tarde del pasado miércoles en las cercanías del Palacio Municipal de esa ciudad.

Calificó este hecho como “una situación preocupante” y que “en inseguridad, Tijuana y Tecate, se cuecen aparte del resto de los municipios”.

Sobre el regidor expresó: “Tengo entendido que era uno de los principales colaboradores más cercanos a la alcaldesa y su operador político. Es muy delicado esto, porque no sabemos que interpretación darle al mensaje, si hay una ruptura, muy obvia. Todos sabemos el gran problema que tiene Tecate, una des administración y la gente está muy desesperada”.

Bonilla Valdez, explicó que “el Gobierno del Estado no puede intervenir en los municipios y hacer los cambios pertinentes en las corporaciones policíacas”, sin embargo, recordó el apoyo que ofreció la administración estatal al Ayuntamiento de Tecate, recomendando a un ex militar para ocupar el cargo de secretario de Seguridad, pero que “por intereses políticos la alcaldesa de Tecate, a los pocos días lo removió del puesto”.

“Cuando llegó el ex militar, a los pocos días mataron a su secretario particular. Es un pleito por el control de los distintos carteles criminales en Tecate. Hemos platicado muchas veces con el fiscal y ha expresado su preocupación”, comentó.

Subrayó que, lamentablemente, el “Pueblo Mágico” se convirtió en un “pueblo trágico” y dijo que desde que tiene uso de razón, nunca hubo una administración tan de cabeza como la que se tiene actualmente. “Hay una inconformidad, alguien no cumplió. Alguien se quedó con algo que no era de ellos. Eso de matar a un regidor, da pena y mucha preocupación”.

El jefe del Ejecutivo de Baja California, agregó que la administración municipal está por terminarse, y que se espera que el panorama cambie. “Aquí, en el Gobierno del Estado, no vamos andar encubriendo a nadie. Lo dijimos desde el principio”, luego se refirió al anuncio del Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, de retirarse del cargo a mediados de este mes de febrero: “... Yo creo que la decisión del presidente municipal de Tijuana fue la correcta, irse y dejar las cosas, porque ellos mismo reconocen que no tienen control de las cosas”.

El gobernador Bonilla Valdez aseveró que “esa conciencia no existe en Tecate, de querer a la ciudad lo suficiente para no hacerle daño. Aquí le podemos decir, Arturo González tuvo la conciencia para no hacerle daño a Tijuana, pero en Tecate no, siguen aferrados al poder. Todos sabemos de los temas de la alcaldesa, su relación con su ex esposo, que está en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico”.

El mandatario estatal añadió que se tiene un expediente muy grueso de la que está pasando en Tecate. “Eso de matar de no sé cuántos balazos a este joven, se aseguraron que estuviera muerto. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando, hay que darle una sacudida a esa administración”, concluyó.