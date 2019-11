Concluye Copa Baja de Hockey

Con el mismo ambiente de fiesta y algarabía con el que inició, concluyó este domingo la primera edición de la Copa Baja de Hockey que se celebró durante cuatro días en las canchas de la Ciudad Deportiva.

El torneo ofreció encuentros internacionales con la participación de equipos de Guatemala y Estados Unidos, así como de un alto nivel nacional al convocar a las Preselecciones Nacionales Sub 21 varonil y femenil, además de equipos procedentes de Sonora, Jalisco y del Estado de México.

La ceremonia de clausura fue encabezada por la Presidenta de la Asociación de Estatal de Hockey, Teresa Encinas y estuvo acompañada por los dirigentes del deporte mexicalense, como lo fueron Lourdes Cañez Martínez, Directora del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali (Imdecuf) y Armando Padilla, titular en Mexicali del Instituto Del Deporte de Baja California (INDE).

Las categorías que vieron acción en este evento fueron desde la Sub 6 hasta la Categoría Libre, siendo esta última en la única en donde se dieron premios en efectivo, al otorgarse 20 mil pesos al campeón de cada rama.

En el resto de categorías se entregó trofeo y medallas, así como un galardón significativo y un bastón a los “Jugadores Más Valiosos” de la competencia.

En lo que respecta a los jugadores anfitriones, bajo la casaca de Baja California se lograron los campeonatos en las categorías Sub 6, Sub 12 Varonil y Sub 12 Femenil, además de tres subcampeonatos en Sub 9, Sub 15 Femenil y Categoría Libre Femenil.