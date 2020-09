Con vacaciones o “algo” compensarán a personal de salud: Secretario de Salud

Luego de que el personal de salud de la Secretaría de Salud manifestó que trabajará bajo protesta al ser excluidos del bono Covid-19 federal, Alonso Pérez Rico, aclaró que si no consiguen recurso, podrían darles vacaciones o “algo”.

Pérez expresó que buscarán gestionar el recurso federal, de no tener resultados, ya están analizando dar vacaciones al personal que se arriesgó en la pandemia, pero, antes de Noviembre, porque volverá incrementar la ocupación hospitalaria para ese mes.

Pérez recordó que a principios del 2020 el Gobierno Federal difundió que se entregaría un bono Covid, ahora se sabe que se referían solo al personal del IMSS.

Comentó que la economía del sector salud no tenía contemplado el bono Covid, sin embargo, el próximo lunes, estará un contingente de la Secretaría en la Ciudad de México, para plantear un escenario en el que se compense a los trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Si no se les puede compensar de manera económica, estamos viendo si se les puede compensar con periodos vacacionales, ahorita que no tenemos una ocupación hospitalaria alta, es del 25%, en Noviembre no vamos a estar en esa condición”, comentó.

“Definitivamente el trabajador de la salud merece un bono Covid, sí, pero no está en nuestras manos poder otorgar algo que no tenemos, definitivamente habrá una compensación, me queda más que claro”, comentó.

Sugirió a los trabajadores a no dejarse llevar por grupos con intereses desconocidos, y que se apeguen a la información de su representación sindical. La Secretaría de Salud, no tiene la viabilidad financiera, para saber el monto.

“Yo abiertamente dije, no sé si va a ser un peso, o 100 mil pesos, porque no sé, lo que estoy seguro es que les van a dar algo, y si no se lo dan, pues aquí en el Estado les vamos a dar, lo que podamos afrontar según la viabilidad presupuestal, sino otra cosa le vamos a dar”, dijo.

“No quiero que se desvirtué el bono Covid, porque si no yo al rato, voy a marchar por mi bono de diabetes”, criticó.

“Todos somos libres de manifestarnos, pero si yo me empiezo a manifestar porque no tengo un bono Covid, y luego un bono de tuberculosis, y luego un bono de influenza, y luego del diabetes, pues entonces estoy trabajando para bonos, ese no es el caso, es compensarles algo, de lo mucho que se merece”, declaró.