Con sonrisa por delante venció al cáncer de mama

MEXICALI, Baja California.- Con la sonrisa por delante fue que Leticia López Herrera logró vencer al cáncer de mama que le diagnosticaron en el año 2013, su buena actitud para enfrentar este reto, asegura que fue la clave.

Un estado de ánimo positivo es crucial para vencer esta enfermedad, relató Leticia, quien se proclama una guerrera contra el cáncer, y entrega horas de apoyo en la fundación Mujeres que Vive a sus 61 años de edad.

Todo empezó en enero del año 2013, el buen hábito de revisar sus senos y acudir a las revisiones clínicas, la alertó de que había una anomalía, fue en una mastografía que le detectaron cáncer de mama en etapa tres.

“Es uno de los cánceres más agresivos, me dijo un médico oncólogo. Yo me pongo a pensar, no sé si es porque soy fuerte, positiva, siempre alegre, activa, y que Dios siempre estuvo conmigo, porque lo tomé muy tranquila, sin ni una lágrima”, explicó.

“Yo solo dije, Dios mío, te voy a pegar aquí en mi mano para que no me sueltes; recordar es vivir, disculpa si lloro”, mencionó conmovida. Leticia inició su tratamiento con un médico particular y posteriormente en el Issste, le realizaron una cirugía para sacar el tumor que estaba dentro de fibrosidad, por lo que no hubo diseminación.

En febrero inició con las ocho quimioterapias, seguido de 23 radiaciones, las cuales no causaron grandes estragos en el cuerpo de Leticia, si acaso algún pequeño mareo y la pérdida de su cabello.

“A mi me decían cuídate cinco días y me cuidaba siete, no salía en las semanas de la quicio, para que no te enfermes porque se te bajan las defensas, y de ahí seguí con esa actitud, a mí, Dios me puso una armadura para poder salir de eso, seis años llevo ya, y libre”, comentó.

La actitud y hacer ejercicio son muy importantes para enfrentar con fuerza el cáncer, aseguró Leticia, que eso le ayudó a no pasar depresión y estrés, además del apoyo de su familia.

En agosto del 2018 por fin le dieron la gran noticia, estaba dada de alta oficialmente, en ese momento ya tenía listas las maletas para irse de vacaciones con su familia y seguir disfrutando de la vida.