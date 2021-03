Con sabor “agridulce”

El triunfo obtenido por Eduardo ‘Fantástico’ Báez (19-1-2, 6 Ko’s) en Puerto Rico fue sin duda, un resultado importante en su carrera profesional, sin embargo, para el boxeador cachanilla resultó un tanto extraño, pues su hermano fue noqueado minutos después de su pelea.

Este jueves, el ‘Fantástico’ le quitó el invicto al puertorriqueño, Abimael ‘Manos de Piedra’ Ortiz (8-1-1, 4 Ko’s), vía decisión unánime y dentro de la Plaza del Quinto Centenario en San Juan, no obstante, su gemelo, Leonardo ‘León’ Báez (18-4, 9 Ko’s), cayó en el cuarto round ante el también boricua, Carlos Caraballo (14-0, 14 Ko’s).

“Bajé de mi pelea muy emocionado y motivado de ver a mi hermano, pero al final no se presentó la victoria con él y eso puso triste a todo el equipo. Realmente, no estoy disfrutando tanto mi triunfo, porque me afecta el resultado de mi hermano”, confesó el ‘Fantástico’ Aunado a la situación del ‘León’, Báez quedó un tanto sorprendido con la empresa organizadora, ‘Ring City USA’, pues tenía la certeza de que su combate sería por el título vacante Latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en peso supergallo.

“Desconocemos el motivo del cambio. Al principio, nos dijeron que era una pelea por título y a diez rounds, pero días antes del pesaje la bajaron a ocho asaltos y por obvias razones, ya no iba a ser por un campeonato. La promotora habló con mi mánager, pero realmente desconozco el motivo de esa situación”, añadió.

Finalmente, el pupilo de Marco Caballero habló del dominio que tuvo ante Ortiz, pues los jueces arrojaron tarjetas de 80-72, 79- 73 y 79-73. “Tuvimos una preparación muy buena. Soy un profesional y estudié mucho a mi rival, teníamos una estrategia y la seguimos desde el primero, hasta el último round”, sentenció.