“Con la vacuna hasta se siente uno más fuerte”

MEXICALI, B.C.- La aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, es una inyección de esperanza que incluso dicen los beneficiarios, los hace sentir más fuertes; así lo comentaron las personas de la tercera edad en el segundo día de vacunación masiva para completar el esquema.

Este martes continuó la vacunación a alrededor de 20 mil adultos mayores de Mexicali a través de cinco puntos, tres de ellos en plazas comerciales durante la mañana; las dosis de Galerías del Valle ya estaban asignadas para las 11:00 de la mañana.

“Es psicológico, uno con la vacuna hasta siente que es más fuerte, pero hay que seguirse cuidando, la distancia, el no tener mucho contacto con gentes que no son de tu entorno, es lo más seguro, yo sigo en cuarentena, uno tiene que cuidarse porque ya estoy grande y no venden partes”, recomendó José Eduardo Cruz Quintero.

“Me vine a las 6:30 de la mañana y ya estaba la cola, todo estaba bien hasta que en la entrada comenzaron los problemas porque no orientan a las personas mayores, desde un principio debe haber personas que los orienten”, observó.

La inconformidad del señor Cruz, es que detectó que algunas personas con discapacidad hicieron toda la fila, cuando había una exclusiva para ellos mucho más corta, señalando la falta de comunicación por parte de los servidores de la nación.

“Todo lo demás estuvo muy bien, nos atendieron rápido, pero ellos se aventaron toda la cola, y no había información antes de que empiecen a hacer la cola, eso es lo que yo pienso”, comentó.

Volver a ver a su familia, desde sus hijos hasta sus nietos, es lo que más extraña María Rosalba Angulo Castro, quien recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer en la Plaza Galerías del Valle.

“Me siento más segura, más responsable conmigo misma, y es que sin la protección uno está con el pendiente de qué me va pasar, estando así me siento más tranquila”, comentó la señora Rosalba.

“Me restringí mucho de ellos, de estar con ellos, de hecho tengo doce nietos y cinco bisnietos”, mencionó que la organización fue buena, ya que la estuvieron informado mientras hacía la fila.

Teresa Sombra, platicó mientras estaba en el área de observación, se describió sin síntomas secundarios, y que la experiencia fue buena, ya que la trataron muy bien los trabajadores de la Secretaría de Salud.

La señora Sombra llegó a la Plaza alrededor de las 6:30 de la mañana, y tardó cuatro horas para recibir la vacuna que completa su esquema de protección contra el Covid-19.