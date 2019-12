‘Con estas cobijas hasta del frío se olvida uno’

MEXICALI, Baja California.- Con buen humor y muestras de agradecimiento es como algunos mexicalenses recibieron parte de la segunda entrega de cobijas del Cobertón Navideño 2019.

Recorriendo la colonia El Vidrio, el equipo de LA CRÓNICA sumó esfuerzos para llevar el apoyo de nuestros lectores, pues de ellos vinieron los nobles donativos.

Ángel Salazar, de 64 años de edad, quien fue uno de los primeros en recibir sus cobijas, con una sonrisa expresó estar contento por el apoyo.

“El frío se ha puesto peor en las noches pero ya con las cobijas aquí, pues me las voy a echar encima, que la verdad buena falta me hacían y así hasta del frío me olvido. “Así que les agradezco que hayan venido y que Dios me los bendiga a todos para que sigan ayudando a más personas”, expresó.

“NAVIDAD CALIENTITA”

Jacaranda Pérez Rosales, quien ayer descansó de su trabajo, el cual ya le quedará más cerca de su domicilio, dio las gracias por los frazadas, ya que ella padece mucho frío por las noches.

“Doy gracias a Dios que me hayan traído cobijas para mis nietos y para mi, porque aquí ya ve que el frío entra por todas partes en mi casa. “Por lo que espero tengan una excelente Navidad y próspero año nuevo para ustedes y sus familias”, mencionó.

AMIGO ARÁCNIDO

Casas más adelante, la presencia del “hombre araña” se sumaría a la causa y al equipo de LA CRÓNICA para sorprender a los niños de la localidad.

El pequeño Mario fue uno de ellos, pues recibió las cobijas directamente del arácnido amigo, comentando estar contento de haberlo conocido.

Luis Ángel Navarro, padre de Mario, también indicó estar agradecido, pues los más afectados con este frío son los niños. “Con el frío se siente bastante aire y pues ya con las cobijas mínimo se siente menos. “Así que muchas gracias por haber venido junto con el hombre araña, pues a los niños les gusta todo esto”, comentó.