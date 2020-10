Con Triki triki les van a dar dulces y también Covid: Secretaría de Salud

Las personas que salgan esta noche de “Halloween” a pedir “triki triki”, además de obtener algunos dulces, también les van a dar Covid-19, advirtió el Secretario de Salud en Baja California.

“El día de hoy, además de darles dulces, les pueden dar Covid, no vale la pena arriesgar la vida por dulces”, comentó el secretario Alonso Pérez Rico.

Ante los negocios que han convocado a celebraciones en el marco del día de Halloween, mencionó que cerrarán sin tregua a los negocios que incumplan los protocolos de seguridad e higiene.

“El que avisa no traiciona, les comentamos que ya no había tiempo, el que teníamos para convencerlos se acabó, no vamos a castigar a toda una actividad porque no cumplen, ahora los vamos a cerrar, en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tijuana, no nada más estará la Coepris, también estará Epidemiología bajo el programa de usuario simulado”, declaró.