Comunidad LGBTIQ pide legislar matrimonio igualitario en BC

MEXICALI, Baja California.- Un grupo de la comunidad LGTBIQ acudió al Congreso de Baja California, para pedir a los diputados que hagan efectivo su derecho avalado por la Suprema Corte de Justicia, que consiste en poder contraer matrimonio entre personas del mismo género.

Esto sucedió en el marco de protestas en contra del matrimonio igualitario, que rodeaban la sala Mujeres Forjadoras, mientras eran atendidos, por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se escuchaban los gritos de la muchedumbre, dirigidos al grupo organizado.

La Jucopo acordó realizar una atención personalizada con cada uno de los grupos, para generar un procedimiento de recepción de todas las opiniones y propuestas de las organizaciones y grupos, detalló Catalino Zavala Márquez, presidente del Congreso.

El Congreso es respetuoso como institución de todas iniciativas de los integrantes, por ello, la construcción de la agenda legislativa no está decidida”, detalló el legislador morenista.

Aclaró que no había una iniciativa en relación a este tema para subir a pleno, pero sí será agendada en su momento, sería público y se creará un mecanismo de participación permanente para este tema y otros.

Monserrat Caballero, presidente de la Jucopo, informó que van a escuchar las voces a favor y en contra, para tener una mesa plural, evitando a toda costa la confrontación.

Recordaron que hubo una iniciativa sobre el matrimonio igualitario desde la legislatura pasada, el Congreso tiene un mes y apenas se constituyeron las comisiones y los órganos técnicos, además hay nuevas iniciativas que se deben desahogar.

“Esto es estresante, de verdad queremos que esto suceda porque son derechos de nuestra comunidad de la diversidad sexual, somos un estado que tiene todo en California y aquí no tenemos nada”, comentó Víctor Fernando Urías Amparo.

“Los derechos ya están a nivel nacional, se han decretado muchos acuerdos nacionales a favor del matrimonio igualitario, la adopción, y sin embargo vemos que todavía lo quieren poner a votación”, cuestionó.

Convocarán a todas las organizaciones para trabajar las mesas conjuntamente, basados en las leyes y derechos de todos, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, añadió Trinidad Vaca Chacón.

“Hacemos presencia por un derecho, no quisiera quedarme con el sabor de boca de que se va a analizar, siendo que es un derecho y que incluso hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia”, informó Urías.

“Lastimosamente no estamos convirtiendo en uno de los últimos estados en proporcionar este derecho, no incurrimos en ningún delito o violación a la ley, lo pedimos por seguridad social, no es por romance, es por resguardar nuestra seguridad”, explicó.