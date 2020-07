Comprar energía para abatir déficit de 400 MWh: Bonilla

La justificación para celebrar un contrato entre el Estado y una empresa por 30 años, es que se busca subsanar el déficit de energía que padece Baja California, el cual asciende a los 400 mega watts (MWh).

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, comentó que esto será una realidad, luego de que el Congreso aprobó la posibilidad de que una empresa venga y se instale en Baja California.

“Tendremos la propia generación de energía, y ojalá para la capacidad que debemos tener para los próximos 30 años, esto se va a resolver”, justificó el representante del Poder Ejecutivo.

“Son 30 años de haber enterrado a la geotérmica, no le invirtieron, ahora tenemos un déficit de 400 megas, es un déficit no solo para operar como estamos, y operar el acueducto, si no que no hay posibilidades de crecer, de desarrollar, porque no tenemos energía”, declaró.

“Por eso es importante que tengamos nuestra propia planta, estamos desconectados del centro, somos una isla en el tema de energía, se ha platicado muchas veces con el centro para que Baja California sea conectado a la red, y argumentan que es muy fuerte la inversión”, declaró el gobernador.

Reconoció que hay un problema en materia energética en Mexicali, pero también hay potencial en la generación de energía limpia, en este caso se trata de generar energía solar, eólica, y una combinación.