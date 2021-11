Comienzan los preparativos en Catedral por el Día de la Virgen de Guadalupe

A tan solo dos semanas de que se lleven a cabo los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Catedral de Mexicali ha empezado con los preparativos para el 12 de diciembre.

El Pbro. Luis Antonio Valdez López, Vocero de la Diócesis de Mexicali, señaló que se tomarán las medidas sanitarias pertinentes, empezando por las peregrinaciones que iniciaran del 26 de noviembre al 11 de diciembre, dentro de las cuales el uso del cubrebocas será obligatorio, así como una sana distancia de 1.5 metros.

“En cada celebración de las peregrinaciones, así como en las del 11 y 12 de diciembre se mantendrá de manera rigurosa el filtro sanitario en la entrada de catedral, y se respetará el distanciamiento social dentro de la celebración”, comentó.

Más misas

Valdez López a su vez recalcó que, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio, este año el 12 de diciembre, implementarán más celebraciones eucarísticas, cada hora habrá misa en catedral, es decir: 7:00 am., 8:30 am, 10:00 am. 12:00 pm., 4:00 pm, 5:00 pm, 6:00 pm, 7:00 pm. y 8:00 pm.

“Este año hemos optado por poner más celebraciones, para que así puedan asistir a diferentes horarios y tengamos menos aglomeraciones dentro del templo, porque seremos muy respetuosos del aforo que sea permitido por el sector salud”.

“Sumado a que cada que termine una misa, se desinfectará cada banca, silla y entradas al templo, para que cuando ingresen nuevas personas, puedan hacerlo en una zona limpia”, comentó.

Por último el vocero señaló que anteriormente se acondicionaba un salón para que las personas asistieran a venerar a la Virgen de Guadalupe, pero con la llegada de la pandemia eso cambió, por lo que por segundo año consecutivo, el altar será al aire libre, donde se encontrará la imagen de la Virgen, para que la veneración sea en el exterior, y de esta manera evitar aglomeraciones.