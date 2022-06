Comienzan fuerte en raquetbol

Un total de ocho medallas consiguió Baja California dentro de la disciplina del Raquetbol de los Juegos Nacionales Conade que se disputaron en el Club Britania de Tijuana.

Con seis finales disputadas, la delegación del Estado 29 confirmó el buen trabajo que se viene haciendo en los últimos años, produciéndose valioso talento que incluso ha consumado logros internacionales.

La gran alegría del día fue la medalla de oro conseguida en la modalidad de dobles en la categoría 14-15 años por parte de Sebastián Ruelas y Ragde Rodríguez, quienes vencieron con parciales de 12-10,11-6 y 11-4 a San Luis Potosí.

Fue una gran tarde para el joven Ruelas, ya que se convirtió en doble medallista, pues minutos antes se adjudicó el metal de plata al caer ante nuevo León en una final de tres sets (11-7, 11-5 y 11-9).

También con medallas de plata estuvieron las parejas conformadas por Mariafernanda Trujillo e Isis Medina de la categoría Sub 16, Karime Estrella y Delia Aguilar en Sub 21 y Jesús Martín junto con Ricardo Velarde en Sub 17.

De igual manera Victoria Rodríguez en individual Sub 14 se quedó con la plata. La popular "Boo" Trujillo también fue doblemente medallista, al apuntarse el bronce en individual. Asimismo, para más satisfacciones de la familia Ruelas, Andrés, hermano de Sebastián fue bronce en Sub 18.