Comenzaría construcción del nuevo centro de transferencia de basura en Marzo

Mexicali, Baja California.-Se contempla la posibilidad de que para el mes de marzo comience la construcción del nuevo centro de transferencia de basura, el cual estará ubicado en la carretera a San Felipe.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dio a conocer que en el mes de enero le estarán entregando el proyecto ejecutivo, con el cual conocerán el costo total de dichas instalaciones.

Precisó que ya cuentan con un terreno, el cual es propiedad del ayuntamiento y que se ubica cerca del entronque hacia San Felipe, el cual consta de una superficie de 58 mil 851 metros cuadrados.

La edil reiteró que en estos momentos están trabajando en el apartado legal para crear una zona protegida aledaña al sistema lagunar, de tal manera en que no se construyan más fraccionamientos en dicha área.

Agregó que se encuentra analizando la posibilidad de utilizar recursos propios del Gobierno de Mexicali para realizar la construcción de las nuevas instalaciones del centro de transferencia de basura, por lo que en el momento no contemplan solicitar algún préstamo.

La noticia que me da el tesorero, es capaz que para marzo ya podemos empezar a construir el centro con nuestros recursos. No lo aseguramos. Si no lo tenemos, pediremos prestado”, explicó.