Comedia y crímenes decembrinos

Diciembre no solo se trata de películas navideñas con mensajes de amor y perdón, también es una oportunidad de disfrutar de especiales de comedia y documentales sobre crímenes que mantendrán a los suscriptores de Netflix pegados a sus dispositivos con los títulos que llegan a la plataforma en este mes.

COMEDIA:

Tiffany Haddish: Black Mitzvah. Tiffany Haddish hace un especial para festejar los 40 con canto, baile y reflexiones picantes sobre ese largo camino hasta encontrarse como mujer. Estrena: (03/12/2019)

Kevin Hart: Don’t F**k This Up. Esta docuserie acompaña las andanzas del comediante Kevin Hart durante la gira de su stand up Irresponsible. Estrena: (27/12/2019)

Jack Whitehall: Christmas With My Father. Cambia la cara, ¡es Navidad! ¿Y a mí qué me impor...? Un hilarante especial de comedia con Jack Whitehall y el más amargo de todos los papás. Estreno: (12/12/2019)

DOCUMENTALES:

Después de la redada Tras una redada masiva contra los inmigrantes de un pueblo en Tennessee, abundan la angustia y las preguntas sobre la fe, la justicia y la humanidad. Estrena (19/12/2019)

La maldición de Oak Island: Temporada 3 En una inquietante isla de Nueva Escocia, dos hermanos siguen teorías históricas tras el rastro de un tesoro enigmático. Estrena: (01/12/2019)

Asesino confeso Docuserie que investiga la verdad sobre las confesiones del asesino serial Henry Lee Lucas, que declaró haber cometido muchos más crímenes. Estrena: (06/12/2019)

El universo: Temporada 1 Viaja por las galaxias y explora fenómenos extraterrestres en esta investigación sobre el universo presentada por History Channel Estrena: (01/12/2019)

No te metas con los gatos: Un asesino en internet Esta docuserie analiza la cacería online del sicópata que transgredió la primera regla de internet: No te metas con los gatos. Estrena: (18/12/2019)

OTROS:

Michelle Wolf: Joke Show (10/12/2019)

The Degenerates: Temporada 2 (31/12/2019)

Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America (17/12/2019)

John Mulaney y la pandilla del táper. (24/12/2019)

Astronomy Club: The Sketch Show. (06/12/2019)