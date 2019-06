Comandante Vélez tiene 64 años salvando vidas

MEXICALI, Baja California.- Cada socorrista en la sala se levantó en respeto y admiración cuando llegó el momento de reconocer los 64 años de salvar vidas, de uno de los veteranos más apreciados, el comandante de la Cruz Roja Mexicana, Arturo Vélez López.

El comandante Vélez inició su carrera justo el 18 de noviembre de 1956, ese día cumplía los 18 años, desde entonces se dio de alta en la Cruz Roja, donde continua ejerciendo su vocación, ayudar.

Vélez es el socorrista más longevo de todos en Mexicali, comentó que incluso de los fundadores de la Clínica de la Cruz Roja en Pueblo Nuevo, hecho que lo llena de orgullo cada que lo recuerda.

“64 años en esto, significa algo tan grande que nunca me esperé, he recibido otros reconocimientos, pero esto es tan grande, así mismo mis semejantes, aunque yo ya no puedo como antes, seguimos apoyando desde el grupo de veteranos”, comentó emocionado.

En estos años las experiencias vienen y van, lo mismo con los compañeros, Vélez ha visto como algunos de sus camaradas se adelantaron, recordó al comandante Feliciano.

El octogenario sigue brindando servicio a través de la Cruz Roja en la delegación de Mexicali, ayudando a las personas que más lo necesitan, entre ellos mencionó a los discapacitados y niños de casas hogar.

“Mi mayor satisfacción es haber apoyado a tanta gente en desgracia, en accidentes o enferme, darles la seguridad: ‘que me voy a morir’, ¡no!, no te vas morir, ese es mi mejor experiencia dentro de mi trayectoria en Cruz Roja”, explicó.

Cuando el socorrista se retiró de ser comandante, continuó su carrera formando nuevas generaciones, dándoles consejos para que se encaminen en algo bueno y enseñándolos a valorar sus semejantes, relató el veterano.

La mayor dificultad de ser un socorrista, explicó que son las fricciones en la vida familiar y con la pareja, ya que es una vocación de muchos sacrificios en fechas importantes y de entregarle mucho tiempo.

“Deja uno su hogar, y sabe uno que sale, más no, que va a regresar, hay sacrificios, pero los hemos solventado, todo eso, hemos venido adelante”, reflexionó el comandante Vélez.

Socorrista voluntaria

Ángela Méndez Aguilera, una joven de 21 años, lleva la vocación de servicio en el corazón, pues aún estudiando y trabajando, dedica gran parte de su tiempo a salvar vidas como socorrista voluntaria en la Cruz Roja de Mexicali desde hace dos años.

A Ángela le motivó ser socorrista el hecho de que cualquier persona puede necesitar ayuda, y es importante saber como reaccionar y brindar una atención pre hospitalaria adecuada, que en muchas ocasiones es la diferencia entre la vida y la muerte.

“Un socorrista debe de tener vocación, liderazgo, humanidad y valores bien fundamentados, para ayudar a alguien sin recibir nada a cambio, si bien algunos trabajan con un suelo muchos somos voluntarios, no percibimos un pago pero lo hacemos porque nos gusta, porque queremos ayudar”, señaló.

Ángela debe de trabajar, estudia una licenciatura en criminalística y aun así, tiene tiempo para dedicar hasta tres días entre semana a la Cruz Roja y los fines de semana da más tiempo en las ambulancias.

“El hecho de ayudar a la gente, el que no conoces a nadie y vas a ayudarla, independientemente de que sepas quien es, su estrato social, económico, el punto es atender a la persona y aliviar su dolor o sufrimiento”, comentó.

“Cada caso es diferente, no hay algún servicio igual que otro, siempre te deja un aprendizaje, una experiencia, un sentimiento distinto”, explicó la joven socorrista voluntaria.

Invitó a la comunidad a que se integre recibiendo capacitaciones para saber que hacer en caso de una emergencia. De tener la vocación a estudiar la carrera de Técnico en Emergencias Médicas.

Los reconocen

El 24 de junio se celebra el Día del Socorrista, la Cruz Roja de Mexicali entregó reconocimientos a quienes ejercen esta profesión tanto en dicha organización, como en otras asociaciones de rescate civiles.

Reconocieron a 40 paramédicos de la Cruz Roja, 16 voluntarios paramédicos, cuatro socorristas de capacitación, al encargado del taller de la Cruz Roja, a los veteranos y damas voluntarias.

También realizaron un especial reconocimiento a las corporaciones de apoyo de Brigadas del Sol, Sector 4 de Emergencias Médicas, Hospital Hispano Americano, Grupo Aguiluchos, Heroico Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública de Mexicali y al C4.