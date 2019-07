Colaboran con CAME sólo 16 agrupaciones de médicos en BC

BAJA CALIFORNIA, México.- Solo 16 de los 53 colegios médicos que existen en Baja California legalmente constituidos, tienen convenio para apoyar con opiniones técnicas a la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), revelaron las autoridades.

La titular de la CAME, Elba Cornejo Arminio, señaló que hay más de 53 colegios médicos en el estado, pero no están inscritos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que no pueden establecer un convenio con ellos.

El CAME necesita pedir opiniones técnicas a los colegios de médicos según la especialidad que requiera cada queja que se interpone por un paciente, por eso se lanza la convocatoria a dichos organismos, con el fin de coordinarse.

“Por ejemplo si el caso fuera sobre una irregularidad en una rodilla, solicitamos al Colegio de Ortopedistas una opinión técnica, y con eso nos presentamos a la conciliación”, detalló la experta en medicina.

Declaró que se han hecho reuniones con los colegios para explicarles las generalidades de la CAME, y sobre todo que deben de inscribirse en la SEP como colegio, porque hay muchas asociaciones de este tipo, pero si no están inscritas legalmente no pueden participar.

La servidora pública del sector salud declaró que hay 53 colegios invitados, que cuentan con su inscripción, pero sólo han llegado a un convenio con 16 colegios.

La doctora comentó que a inicios de año que inició su cargo en la CAME no estaba designado un Consejo Estatal para desahogar lo casos, el cual fue instaurado de acuerdo a la ley, formado por doce personas y sus suplentes, entre médicos, químicos y abogados.

Señaló que la CAME estaba demandada por no haber emitido los laudos pendientes, en el momento que se creó el consejo, todos los laudos se pudieron a consideración del Consejo y se dictaminan.

La doctora Cornejo señaló que abrió una oficina de la CAME en el poblado de Los Algodones, durante la temporada que llegan los “Pájaros de la Nieve”, para cubrir el turismo de salud en todo Baja California.