Coepris clausuró consultorio médico y farmacia por operar al margen de la ley sanitaria

MEXICALI, B.C.- Autoridades de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), clausuraron un consultorio médico y farmacia que operaba al margen de la Ley, sin licencia, registro y ni aviso de funcionamiento.

El titular de la Unidad Regional de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín encabezó el operativo que se registró en ese lugar, ubicado en la zona de Pórticos del Valle, donde personal a su cargo realizó una minuciosa inspección y detectó una serie de irregularidades por lo que se determinó la inmediata clausura del sitio.

Se trata del Consultorio Médico del “Dr. Soriano”, donde los verificadores comprobaron que el responsable del consultorio, no cuenta con título ni cédula profesional, además de que en el lugar no tiene sistema para el manejo de los Residuos Peligrosos, Biológico Infecciosos -RPBI-; no tiene aviso de funcionamiento ante la COEPRIS y los instrumentos médicos utilizados están en pésimas condiciones, así como la falta de higiene del lugar.

Además, carece de manual de procedimientos normativos para su operación y no cuentan con las facturas correspondientes para acreditar la adquisición de los medicamentos que tenían a la venta. Tampoco hay expedientes clínicos de los pacientes, ni recetarios y el lugar no reúne las condiciones elementales para la operación de un consultorio médico.

Las autoridades sanitarias están investigando la posible responsabilidad en el tiradero de desechos que se localizó apenas el pasado fin de semana en medio de dos planteles escolares en plena zona urbana de esta ciudad.

Gámez Servín, reiteró que el objetivo es vigilar el cumplimiento estricto de las leyes sanitarias y reiteró que será inflexible en su aplicación para todos aquellos que con sus acciones ponen en riesgo la salud de la población.

Reiteró que debido a la gravedad de las irregularidades detectadas se procedió a la suspensión inmediata del lugar.

Por último, el titular de la COEPRIS, mencionó que tal y como lo han advertido el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, “en Baja California, no hay vacas sagradas, ni protegidos y nadie está por encima de la Ley”.