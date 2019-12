“Cocinando es como me mantengo calientita”

MEXICALI,B.C.- Mostrando una sonrisa y dejando que las adversidades no le afecten, es como vive Abelina Balderas quien comentó guisar a la leña para mantenerse “calientita” en esta época invernal. La señora Abelina, quien dijo habitar desde hace 30 años la colonia Hidalgo, expresó que en su vivienda no cuenta con luz por falta de pago, razón por la que tiene que aprovechar las claras mañanas pa ra cocinarle a su esposo y familia.

Muy temprano yo no me salgo, ya hasta que aparezca el solecito yo salgo, prendo la lumbre y a cocinarle a mi viejo y a mis hijos y nietos que viven conmigo”.

“ Pero l a verdad es que quien es bien friolento es mi esposo y se envuelve en las cobijas, pero aún así tiene frío, así que me acuesto con él para abrazarlo, le gusta que uno se acurruque”, comentó.

DIABETES

Doña Abelina expresó, mientras se quejaba un poco de su dolor de huesos, que su esposo tiene diabetes, razón que también la tiene preocupada en este invierno. Expresó que ella no trabaja y su esposo tampoco, y la única ayuda con la que cuentan es la que pudiera ofrecerles sus hijos.

“ Yo no sé ya como dormirme porque todos los huesos me duelen, así que me cuesta mucho trabajo llevar al doctor a mi esposo, ya que necesita sus medicamentos que también son caros”.

“Así que le pido raite a mis hijos o nietos, pero la verdad es que no me gusta interrumpirlos, pero nosotros solos no podemos y ellos pues de vez en cuando nos echan la mano”, expresó.

NAVIDAD EN FAMILIA

Abelina, en cuanto a la cena de Navidad, expresó que quizás coman algunos huevos, pues los recursos no son suficientes para costearse una cena para todos. “No tengo ni luz, así que ni pensar en una Navidad con grandes cenas, la verdad lo que caiga es bueno y mientras estemos en familia, tengamos salud y a mi no me duelan tanto los huesos, con eso”.

“Aunque a veces las cosas cambia n, como cuando una vez una se - ñora nos regaló tama - les para Navidad y eso comimos, junto con un cafecito, fue algo bonito”,indicó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

Ante estas situaciones es momento de apoyar en el “Cobertón Navideño 2019” organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

