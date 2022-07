Clima Mexicali: Se esperan máximas de 43 grados para el fin de semana

Seguirán en aumento las fuertes olas de calor para Mexicali este fin de semana ya que se estima que las temperaturas aumenten hasta 43 grados el día sábado con vientos de solo 5 a 10 kilómetros por hora y que pudieran llegar a aumentar a 15 y 30 km/h.

La humedad se verá reducida a un 19% sin embargo los índices de rayos UV seran nivel extremo por lo que se recomienda no estar expuestos tanto tiempo bajo los rayos de sol, para la noche la temperatura descenderá a 26 grados y humedad del 17%, los vientos por la noche se espera que sean de 15 a 30 kilómetros por hora.

Para el día domingo la temperatura descenderá levemente a 41 grados así mismo la humedad también disminuirá a un 12% no obstante los índices extremos de rayos UV seguirán para este día.

Por la noche se espera un clima más agradable pues las altas temperaturas se reducirán favorablemente a los 22 grados con el 19% de humedad y con vientos del noroeste de pequeñas ráfagas de 15 a 30 kilómetros por hora.

Lanza la unidad de Protección Civil recomendaciones.

Por su parte la unidad de protección civil emitió algunas recomendaciones a los mexicalenses para prevenir incidentes derivados de las altas temperaturas, como no dejar a los niños a bordo de autos, no ingresar a zonas agrestes, atender a las mascotas y no exponer a niños y adultos mayores al calor.