Ciudadano del mundo

Una lesión en su rodilla lo obligó a dejar el deporte, sin embargo, un viaje al extranjero le permitió conocer su verdadera pasión y de esa forma, ayudar a cientos de atletas en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Se trata de Eleazar Jaime López Hernández, mejor conocido como el ‘Paceño’, quien dejó la selección mexicana de marcha por un rompimiento de menisco y posteriormente, incursionó en la fisioterapia debido a una aventura por Noruega.

“En 1983 y jugando fútbol en el Comité Olímpico, Ernesto Canto me cayó en la pierna y se me rompió el menisco. Después me operaron para quitármelo y cuando regresé a los tres meses no era el mismo, estuve entrenando pero ya no di la marca para los Juegos Olímpicos de 1984’, señala el ‘Paceño’.

“Seguí ejercitándome pero en 1988, el Comité Olímpico de Noruega invitó a fisiatras de México a un curso por seis meses y como nadie quiso de ir, yo tomé esa oportunidad y hasta hice la carrera allá por dos años y medio”, añade con una sonrisa.

La experiencia vivida por López Hernández en ese tiempo no solamente lo preparó profesionalmente en el ámbito médico, sino también provocó que su vida diera un giro de 180 grados, pues regresó al país azteca para hacerse cargo de los deportistas del COM.

“En 1991 retorné a México y empecé a trabajar en el Comité Olímpico. Fui parte del equipo médico que fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, también colaboré con el conjunto de nado sincronizado y con el de boxeo, hasta que me quedé como encargado del área de fisiatra del COM”, señala Eleazar Jaime.

Dichos sucesos lo llevaron a conocer cerca de 60 países y agotarse en cuanto a viajes se refiere, por ello, en el 2004 aceptó la invitación de Adrián Carrascosa y Horacio Llamas para llegar a tierras cachanillas e integrar el equipo de los Soles de Mexicali.

“En ese tiempo conocí toda Europa y América, además de ciudades de Asia. La verdad me cansé y después de viajar tanto a República Dominicana, como a Grecia en el 2003, decidí venir a Mexicali y ser el fisiatra de los Soles”, comenta.

“Fue curioso porque mi mamá y tres hermanas ya vivían en Mexicali, ellas buscaban irse a los Estados Unidos, entonces cuando me llegó esa ‘chance’ en el 2004 la tomé y ya tengo más de 15 años aquí”, agrega.

El ‘Paceño’ colaboró con la organización mexicalense por seis temporadas, para después vivir una nueva faceta, ahora en el Club Deportivo, Social y Cultural, Casino de Mexicali. “Mi familia si logró irse a los Estados Unidos y yo me quedé aquí trabajando.

Concluí mi etapa con los Soles y entré a trabajar al Casino de Mexicali, donde generalmente presto el servicio a socios del Club. Estoy muy a gusto, vivo con seis perros y soy feliz”, dice con alegría.

Eleazar Jaime López Hernández nació en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, pero desde que tenía un año de edad, sus padres arribaron a La Paz, Baja California Sur y fue ahí, donde creció y se desarrolló como persona.

“Siempre digo que soy de La Paz porque mis padres se fueron a vivir allá cuando tenía apenas un año. Mi padre y abuelo eran trabajadores de ferrocarriles nacionales y por eso viajaba mucho, vivía en diferentes lugares y hasta dormía en trenes, dentro de vagones”, recuerda.

Ser integrante de una familia nómada incitó a que el ‘Paceño’ tuviera una educación un tanto difícil, no obstante, también le formó un carácter que a la postre, fue importante para arriesgarse y salir adelante.

“La primaria y secundaria las realicé por partes debido a los constantes cambios de residencia y 1976, pude ver un documental de La Paz sobre la marcha y me llamó la atención. A partir de ese momento me salía a caminar por las calles imitando ese movimiento”, expresa.

“Un día, me vio un doctor del equipo de marcha de México y me dijo que caminaba bien, para después invitarme a entrenar con él. Enseguida contesté que si y luego de practicar cuatro meses, competí en un campeonato nacional, donde quedé en segundo lugar”, afirma.

La vida le había cambiado sustancialmente a Eleazar Jaime, pero el destino le tenía preparado más cosas, tales como establecerse en una metrópoli como la Ciudad de México y compartir equipo con atletas como Ernesto Canto, Félix Gómez, Domingo Colín, entre otros.

“En la competencia nacional estaba un auxiliar de Jerzy Hausleber que se llama Adrián Navarro, el cual me invitó a entrenar con los marchistas de la selección.

Mi emoción fue mucha y a los pocos meses me hablaron para asistir al Comité Olímpico, del cual ya no salí, primero como reserva, después como seleccionado y posteriormente, como fisiatra”, concluye.

PAÍSES QUE HA VISITADO

Austalia

Japón

China

Corea

Noruega

Suecia

Finlandia

Italia

Dinamarca

Reino Unido

Portugal

España

Francia

Grecia

Luxemburgo

Alemania

Marruecos

Bélgica

Rusia

Suiza

Checoslovaquia

Canadá

Estados Unidos

Chile

Argentina

Brasil

Colombia

Perú

Bolivia

Ecuador

Panamá

Venezuela

República Dominicana

Puerto Rico

Cuba

Bahamas

Dominica

Trinidad y Tobago

Jamaica

Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica

FICHA TÉCNICA

Nombre: ELEAZAR JAIME LÓPEZ HERNÁNDEZ

Fecha de nacimiento: 3 DE ABRIL DE 1960

Lugar de nacimiento: ACÁMBARO, GUANAJUATO

Apodo:PACEÑO

Años como fisiatra:28