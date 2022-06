Citan a audiencia el 15 de agosto a ex gobernador por planta fotovoltaica

Diversos ex funcionarios de la pasada administración fueron citados para la formulación de imputación de diversos delitos por el contrato de la planta fotovoltaica que pretendía suministrar el acueducto que lleva el agua de Mexicali a la Zona Costa, en los que se encuentra incluido el ex gobernador de Baja California, Jaime “N”.

La información fue dada a conocer durante la sesión de preguntas y respuestas en la conferencia mañanera de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la que se le preguntó la opinión por la audiencia de Jaime “N”, ex gobernador de Baja California y que sea llevado a la justicia.

La gobernadora detalló que es una situación jurídica, legal, procesal que se está llevando el debido proceso derivado de una denuncia del Gobierno del Estado para proteger el patrimonio de los bajacalifornianos, y que ya se giró el citatorio para el próximo 15 de agosto.

El fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio señaló se está llevando a cabo una investigación, esto por la contratación de la empresa Next Energy, que construiría una planta de energía solar sin los permisos federales correspondientes.

Detalló que la autoridad jurisdiccional llamó a diversos personas el próximo 15 de agosto a las 9:00 horas para que la fiscalía pueda imputar diversos delitos.

El citatorio es para ex funcionarios públicos en el momento que se encontraban en el cargo y que llevaron a cabo los proyectos por los que se hizo la denuncia; el Proyecto era el de la planta fotovoltaica el cual se requería una inversión de 12 mil millones de pesos se ejecutara la planta o no, detalló la gobernadora.

La planta no fue autorizada por el gobierno federal, motivo por el cual se solicitó la cancelación del proyecto a lo cual la empresa Next Energy aceptó finalmente.

La gobernadora informó que se tuvo que recurrir a los recursos legales al alcance, ya que se estaba garantizando o no la construccion del proyecto con las participaciones federales que entrega el gobierno federal a Baja California

“Se materializó el acto con el descuento de 123 millones de pesos de nuestras participaciones federales por una obra que no se iba a llevar a cabo, lo que estamos haciendo nosotros es recurrir a todas las instancias legales a nuestro alcance para proteger el desfalco, el quebranto, el atraco más grande que se le iba a hacer a los bajacalifornianos”, señaló Marina del Pilar.

La gobernadora comentó que durante la transición no se recibió documentación del proyecto y que al entrar al gobierno fueron recabando información e incluso ex funcionarios les hacían llegar información pero no de manera oficial para ir armando.