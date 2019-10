Cierran Issstecali por falta de pago a burócratas jubilados

MEXICALI, Baja California.- Integrantes del Sindicato de Burócratas mantienen cerradas desde la mañana las oficinas del Issstecali en el Centro Cívico ante la falta de pago a alrededor de 300 pensionados y jubilados del sindicato.

Cerca de 30 millones de pesos es el adeudo que se tiene con los trabajadores, de acuerdo a lo explicado por el líder del sindicato Lázaro Mosqueda, lo que representa cerca del 25% de los trabajadores pensionados y jubilados en el estado.

Por su parte Enriqueta Arámbula Navarro, presidenta de la Sección de Pensionados y Jubilados del Issstecali sección Mexicali, resaltó que la afectación se presentó a nivel estatal, con afectaciones también en Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito.

“En Mexicali a alrededor de 300 compañeros no se pago su pensión, y fue a través de tarjeta electrónica” señaló “ahorita me acaban de decir que en Tijuana también 300, y Ensenada ellos si no recibieron ni un centavo, ni a Tecate ni a Rosarito”

Asimismo, señala que la situación se complica más con el desabasto de medicamentos que presenta la dependencia, pues muchos jubilados y pensionados mensualmente gastan en la compra de medicamentos que no entrega Issstecali.

Los representantes de los afectados señalaron que permanecerán en Issstecali hasta que se realice el pago al resto de los trabajadores, y también se buscará asegurar el pago a tiempo del próximo mes.