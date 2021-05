Ciclista cachanilla debutará en nacional

A causa de diversas motivaciones, el ciclista cachanilla, Kenneth Vizcaíno, se adentró en el deporte y próximamente, asistirá a sus primeros Juegos Nacionales Conade en Aguascalientes.

“Nunca me imaginé que iba a representar a Baja California en un evento nacional. Empecé en el ciclismo hace unos tres años porque siempre me decían que tenía cualidades particulares en este deporte y ahora estoy orgulloso de lo que he logrado”, expresó Vizcaíno.

El atleta de la categoría Juvenil B contenderá en la prueba de los 500 metros contra reloj y 200 metros, esto tras su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista en Monterrey, Nuevo León.

“Se siente muy bien que te tengan fe y eso demostré en el clasificatorio nacional. Ahí, quedé en los primeros diez lugares de los 200 metros y entre los mejores doce de los 500, así que eso me permitió viajar en junio a Aguascalientes”, dijo con evidente emoción.

Para finalizar, el pupilo de Maribel Díaz habló de los aspectos que trabajará en mayor medida en el cierre de su preparación.

“Voy a entrenar más duro en estas últimas semanas, ya que estuvimos mucho tiempo inactivos por la pandemia. Estoy trabajando más en la potencia de mis piernas y en la arrancada, ya que importa mucho eso a la hora de iniciar los 500 metros”, subrayó.