Ciclista cachanilla se encuentra varada en el municipio Chichicastenango en Guatemala

Mexicali, Baja California.- Debido a los conflictos políticos en Guatemala, la ciclista cachanilla Verónica Avalos se encuentra varada en el municipio Chichicastenango en la comunidad de Quiché.

Verónica viajó a tierras guatemaltecas el pasado 1 de octubre, sin embargo, las protestas en

el pueblo de Guatemala comenzaron un día después.

Yo pensaba salirme al día siguiente, pero la gente blanqueó todos los caminos, entonces

no está permitido circular, he pedido ayuda a la embajada mexicana, pero no han podido

hacer nada, ahorita estoy quebrándome ya con la situación”, aclaró.