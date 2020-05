Chuza a primera vista

El futbol era su pasión desde muy pequeño, sin embargo, cuando lanzó una bola eso cambió y hoy puede presumir haber representado a México en eventos internacionales de boliche.

Se trata del mexicalense, Gilberto Guzmán Durazo, quien tras derribar pinos en una noche cualquiera, se adentró en el que ahora es su deporte predilecto.

“No me gustaba el boliche, pero un día fui a ver jugar a mi hermana, Marisol, y lancé una bola”, recordó. “Tenía diez años, a partir de ese momento me gustó esa disciplina e iba casi diario a practicarla”, añadió.

Los logros deportivos de Guzmán Durazo iniciaron dos años después de haber experimentado esa situación, no obstante, en el 2016 logró cumplir uno de sus máximos sueños: vestir la camiseta tricolor en un certamen mundial.

“Competí en el Mundial Sub-21. Cuando llegué ahí fue impactante por el número de jugadores que había. No lo podía creer porque estaba jugando contra bolichistas profesionales y yo tenía apenas 17 años”, comentó.

Dicho campeonato se desarrolló en el estado de Nebraska, dentro de los Estados Unidos. “Empecé muy nervioso y tiré muy mal en el primer día. Después me relajé y en el segundo me fue mucho mejor, incluso estuve cerca de ir por medallas en el evento de parejas”, confesó.

Para llegar a ese Mundial, el cachanilla se consagró campeón nacional en Toluca, Estado de México, no obstante, también le tocó participar previamente en escenarios de suma importancia internacional.

“Obtuve el primer lugar en ‘Escalera Final’ durante el Nacional Infantil, Juvenil y Copa Federación y de esa forma me gané el boleto al Mundial”, aseguró.

“Antes de viajar para allá, competí en los Juegos Centroamericanos de Bogotá, Colombia, donde obtuve medalla de plata en equipos y en el Friendly International Championship de Doha, Catar, donde gané bronce en parejas, plata en equipos y tercer lugar individual”, agregó.

Mucha presión y adrenalina sintió Guzmán Durazo en esas primeras vivencias dentro de la élite deportiva, sin embargo, admitió que escuchar el Himno Nacional Mexicano, hizo que todo valiera la pena.

“Fue algo especial, ahí me di cuenta de todo lo que había hecho para estar ahí. Fue emocionante, no hay palabras para describirlo”, subrayó.

En el 2017, Gilberto asistió al Nacional Infantil y Juvenil en Puebla, y consiguió resultados desfavorables en la categoría Master, mientras que el año pasado, en el mes de julio, culminó su ciclo deportivo en esa división.

“Quedé en el décimo octavo sitio en Puebla. Un año después no fui nacionales y en el 2019 fue mi último evento en Monterrey, donde tampoco me fue nada bien debido a que prioricé otras cosas”, externó.

“Me alejé un poco del boliche porque entré a la Universidad. He cambiado mi rutina, pero nunca dejaré el boliche, ya que es un deporte que me aleja de todo y me apasiona”, adicionó.

SUS INICIOS

• Fue en una escuela de boliche, comandada por los entrenadores Anel López y Miguel Ángel Fisher, donde Guzmán Durazo desarrolló sus cualidades e inició su camino deportivo.

Guzmán Durazo clasificó a su primer evento nacional en el 2012 y ahí ganó su primera medalla de oro en el boliche, esto tras tirar el Juego Mayor en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A partir de ese momento, Gilberto se dedicó 100% a su actividad y a la postre, se convirtió en multimedallista a lo largo de su participación en Olimpiadas Nacionales y Nacionales Infantiles y Juveniles.

Asimismo, viajó a Las Vegas, Nevada, para ver acción en un evento regional y se llevó la medalla de oro en equipos mixtos, acompañado de la también mexicalense, Alejandra Amezcua.

SU META

• Si bien el boliche es hoy por hoy algo secundario para el joven de 21 años, su más grande objetivo es obtener una medalla de oro a nivel mundial para México, “es difícil, pero no imposible”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: GILBERTO GUZMÁN DURAZO

Fecha de nacimiento: 30 DE AGOSTO DE 1998

Lugar de nacimiento: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Deporte: BOLICHE

Juegos perfectos: 7

Años en el deporte: 11

MÁXIMOS LOGROS:

*Participación en el Campeonato Mundial Sub-21 de Nebraska, Estados Unidos en 2016.

*Medalla de bronce individual en el Friendly International Championship de Doha, Catar en 2016.

*Medalla de plata en equipos en Juegos Centroamericanos de Bogotá, Colombia en 2015.

*Medalla de oro en el USBC Nationals de Las Vegas, Nevada en 2013.

*Multimedallista en Olimpiada Nacional.

*Multimedallista en Nacional Infantil y Juvenil