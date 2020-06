Chocan AMLO y Gatell por postura ante el Covid-19

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que ya pasó lo más riesgoso del Covid-19 en el País, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha llamado a tomar la ‘nueva normalidad’ con cautela y a prepararse para una epidemia larga.

Con 16 estados todavía en semáforo rojo y los últimos siete días con al menos 4 mil casos nuevos confirmados a diario, el subsecretario es enfático en que la reactivación debe ser paulatina para minimizar riesgos.

Desde el inicio de la epidemia en México las contradicciones entre los mensajes de López Obrador y el subsecretario han sido constantes, tanto en los discursos públicos como en las acciones del Presidente.

El domingo en un video en sus redes sociales y el lunes en su conferencia matutina, mandatario aseguró que “ya pasó lo más difícil” y “se domó la pandemia”, por lo que es momento de comenzar a salir sin miedo, con los debidos cuidados.

Cuestionado sobre ello, López-Gatell señaló que el Presidente se refería a la nueva normalidad: “Es vivir con esta enfermedad epidémica que tendrá subidas y bajadas, pero no podemos quedarnos congelados perpetuamente”.

¿A QUIÉN CREER? RESPONDEN LOS CIUDADANOS

Ante esas posturas del Presidente y del vocero del gobierno federal ante la pandemia, Hugo López Gatell, ciudadanos bajacalifornianos opinan sobre el tema. Estas son sus respuestas:

“ESTO ME PARECE UNA CONTRADICCIÓN POR PARTE DE ELLOS, ME PARECE ACERTADA LA DECISIÓN DE RETOMAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LÓGICAMENTE CON PREVENCIÓN, PERO NO DEJA DE SER CONTRADICTORIO Y PIERDEN CREDIBILIDAD, YA NO SE SABE SI CONFIAR SI EL VIRUS ES ALGO PELIGROSO PARA LA CIUDADANÍA”.

RAMIRO PAREDES DÍAZ ESTUDIANTE DE CIENCIAS POLÍTICAS.

“DEBEN COORDINARSE ENTRE ELLOS, PARA QUE PUEDAN UBICARNOS, SE SUPONE QUE A LOS CIUDADANOS, ES LOS MÍNIMO QUE MERECEMOS DE ANDRÉS MANUEL (LÓPEZ OBRADOR), TANTO TIEMPO PELEANDO LA PRESIDENCIA Y AHORITA NO TIENE SOLUCIONES”.

FABIOLA DOMÍNGUEZ AMA DE CASA.

“CREO QUE ES IMPORTANTE CREERLE A QUIEN SABE DEL TEMA, EN ESTE CASO LOS SECRETARIOS DE SALUD, TANTO DEL ESTADO COMO EL DOCTOR HUGO LÓPEZ-GATELL; CREO QUE ELLOS SON LOS QUE NOS PODRÍAN ORIENTAR CON UNA MAYOR FACILIDAD”.

JESÚS COSIDO REPRESENTANTE MÉDICO.

“YO DIGO QUE YA SALGAMOS, YA ES HORA, ALACASANONOSVAN A LLEGAR LOS MEDIOS, YA ES HORA DE SALIR DE ESTAR, YO PIENSO QUE TENEMOS QUE APOYAR A AMLO, DE PLANO”.

JOSÉ HILARIO MATA VÁZQUEZ EMPLEADO DE LA CONSTRUCCIÓN.

“POR LO QUE RESPECTA A TIJUANA, SE SIGUEN REPORTANDO MÁS CONTAGIOS DE PACIENTES CON COVID19, ENTONCES YO NO CREO QUE PODAMOS RETOMAR UNA VIDA NORMAL, TENDRÍAMOS QUE CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD”.

VIRIDIANA GUTIÉRREZ ÁREA DE PEDIATRÍA DEL IMSS EN TIJUANA.

“AL QUE LE CREO ES A GATELL, LA VERDAD CON EL GOBIERNO FEDERAL YO CREO QUE ESTÁN HACIENDO BIEN SU TRABAJO, CON EL QUE SÍ TENDRÍA PROBLEMAS ES EL GOBIERNO ESTATAL Y TAMBIÉN CON EL GOBIERNO DE TIJUANA”.

JAZMÍN EMPLEADA BANCARIA.

“YO LE CREO MÁS AL DOCTOR GATELL, PUES ES QUIEN NOS TIENE MÁS INFORMADOS DEL TEMA”.

GABRIELA MONREAL.

“YO OPINO QUE TODO ESTO ESTÁ MAL PORQUE TAMBIÉN NOS AFECTA A LAS PERSONAS QUE SOMOS DE ESCASOS RECURSOS Y TENEMOS QUE SALIR A TRABAJAR, POR LO QUE EN MI CASO YO SIENTO QUE TODAS LAS AUTORIDADES SI ESTÁN INFORMANDO SOBRE EL CORONAVIRUS”.

JUAN FRANCISCO.

“COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO PUEDES CONTRATAR A UNA PERSONA EN LA CUAL NO CONFÍAS, TIENE QUE HABER UN SOLO MANDATO DESDE LA PRESIDENCIA, ES UNA FALTA DE RESPETO PARA LOS MEXICANOS”

SILVIA YASIEL ROBLES LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

¿A QUIÉN LE DEBEMOS DE CREER? A NOSOTROS MISMOS ¿LAS MEDIDAS QUE SE TOMAN SON PARA PROTEGER A QUIÉN? A UNO MISMO, ENTONCES YO ME CREO A MÍ, YO ME PROTEJO E INVITO A LA GENTE A QUE SE PROTEJA”.

MANUEL PRADO GUARDIA DE SEGURIDAD.