Cetys gana en el Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas

Mexicali, Baja California.- Por quinta ocasión,CETYS Universidad resulta ganador del Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas, ahora en colaboración con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, siendo uno de los 11 proyectos seleccionados entre diversas instituciones de Estados Unidos y México.

El proyecto denominado “Promoción del emprendimiento como herramienta para la diversificación y la inclusión económica y financiera para la reducción de la desigualdad”, potenciará y fortalecerá las oportunidades de intercambio académico entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán y CETYS Universidad, para brindar a los estudiantes de ambas instituciones experiencias únicas para aprender sobre el emprendimiento con el enfoque señalado entre las poblaciones estudiantiles desfavorecidas, desatendidas y minoritarias en instituciones de educación superior en México y los Estados Unidos.

El Dr. Ricardo Alvarez, docente de CETYS Universidad que ha participado para el desarrollo de este proyecto, comentó que este reconocimiento se logró gracias a la participación del equipo conjunto entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán y CETYS Universidad: “Nos invitaron a participar para concursar por un fondo de apoyo para alumnos de nivel licenciatura de CETYS, que en equipo con los alumnos de Puerto Rico desarrollarán un proyecto de emprendimiento”.

El Dr. Fernando León García, Rector del Sistema CETYS Universidad, comentó sobre la relevancia de este proyecto para ambas instituciones:

“Para CETYS Universidad, este proyecto ganador a través del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) ratifica la trayectoria de la institución en estas iniciativas binacionales y representa beneficios múltiples para la Institución, su alumnado y profesorado. De manera general robustece el pilar de la internacionalización; en especial, brinda en estos tiempos de pandemia una alternativa a la movilidad convencional a través del emprendimiento, fomenta la inclusión, y amplía los lazos con Puerto Rico”.

Las actividades del proyecto buscarán el uso de la tecnología y herramientas de aprendizaje a distancia, intercambio estudiantil entre las instituciones, y el apoyo a estudiantes de grupos minoritarios como principales participantes.

Durante la ceremonia de premiación, el Embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau, comentó que el Fondo de Innovación 100,000 in the Americas (100k) es un ejemplo de la cooperación educativa entre ambos países, donde el trabajo entre ambas naciones fortalece los resultados en los ámbitos de educación y prosperidad entre ambos pueblos.

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) surge de la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado, las Embajadas de EE.UU. y Partners of the Americas que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales, y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre los Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental. Es patrocinado por la Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Es a través de la participación en proyectos como 100,000 Strong in the Americas (100K) que CETYS Universidad refrenda la colaboración y alianzas institucionales a nivel internacional, en su compromiso con la internacionalización y formación integral del alumnado.

