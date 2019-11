Cachanilla Alexa Moreno recibe el Premio Nacional del Deporte

MEXICALI, Baja California.- La gimnasta de Baja California, Alexa Citlali Moreno Medina, fue galardonada este miércoles con el Premio Nacional del Deporte 2019, categoría No Profesional, en una ceremonia encabezada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



En la ceremonia en el Palacio Nacional, la clasificada a Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tercer lugar mundial en Doha 2018, recibió de manos de López Obrador el máximo premio nacional al deportista amateur, siendo una presea, diploma y un estímulo en efectivo.



“Quiero agradecer a todos aquellos que me han estado apoyando y que han sido parte de este camino”. dijo Alexa en su mensaje como la ganadora del Premio Nacional del Deporte, evento en la que fue acompañada por el Director General del INDE, David González Camacho y sus padres Octavio Moreno y Yenderina Medina.

“Este reconocimiento no es solo mío”, indicó, “es para un equipo que ha estado conmigo a lo largo de este tiempo y que ha contribuido a hacer esto posible. Doy gracias a mi familia, principalmente a mis papás, que de no ser por ellos yo ni siquiera hubiera empezado a hacer gimnasia”.“A mis entrenadores que han tenido fé en mí, a mi entrenador Alfredo Hueto que confía más en mí que yo misma muchas veces, a mis compañeros que han compartido muchos momentos difíciles junto conmigo, a las instituciones públicas y privadas que han estado ahí apoyándome cuando lo necesito”.López Obrador en su mensaje felicitó a cada uno de los ganadores en su respectiva categoría, siendo no sólo un premio individual, sino de equipo, por todos aquellos que están atrás del deportista para lograr sus metas y objetivos.

“Nos da muchos gusto participar en esta ceremonia de premiación, como lo mencionó Alexa, no es el reconocimiento individual, solamente, es el reconocimiento a todos los que hacen posible que los deportistas puedan sobresalir, puedan triunfar”, comentó el Presidente de la República Mexicana.“Esta es la casa de Ustedes”, aseguró, “esta es la casa de los deportistas y, de nuevo, felicidades a quienes reciben estos reconocimientos, bien, bien merecidos, muchas gracias a todas y todos Ustedes”.

Ana Gabriela Guevara Espinoza, Directora General de Conade, destacó el orgullo que representa para millones de mexicanos el ver triunfar a Alexa Moreno y llevar a lo más alto el nombre de México por el mundo, en sus diferentes competencias internacionales.



“Hoy, una mujer mexicana, que representa ese ser inquebrantable, una misión personal e histórica en colocar el nombre de nuestro País en lo más alto, Alexa Moreno es ya una figura histórica para nuestro País, con su inquebrantable, increíble energía y destreza, educada y disciplinada siempre en el altísimo rigor que demanda su disciplina, la gimnasia”, dijo Guevara.



Durante la ceremonia del Premio Nacional del Deporte y el Mérito Deportivo 2019, también fueron galardonados el nadador Diego López en Deporte Paralímpico; Alfonso Espinoza en Entrenador; César Valenzuela como Juez; Paola Espinoza por su trayectoria deportiva y Víctor Tello como por su fomento e impulso al deporte.