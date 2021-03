Cero muertos en BC por Covid-19 en un día

MEXICALI, B.C.-De manera inédita, Baja California reporta cero muertos por Covid-19 en las últimas 24 horas, esta condición no se había dado desde que inició la pandemia, reveló el titular de la Secretaría de Salud.

“Cero muertos, no se había visto en toda la pandemia, en todo el estado, cero pacientes fallecidos en el último día”, declaró el secretario Alonso Pérez Rico.

“Eso no se ha visto en meses, lo único que puede cambiar esta tendencia, es pensar que no pasa nada, y conglomerándonos, ahorita lo que tenemos lo debemos de cuidar, protegernos, para que cuando llegue la tercera ola no nos pegue tan severo”, explicó.

Durante el último día, se reportaron siete casos nuevos de Covid-19 en Baja California, los casos activos disminuyeron de 253 a 229, todos los municipios están por debajo de 100; Mexicali tiene 91, Tijuana 82, y Ensenada 24.

Mencionó que tampoco se había visto un índice tan bajo de pacientes con ventilación mecánica automatizada, con 24 personas intubadas, un número menor que cuando bajó la primera ola Covid-19, hay 7% de ocupación hospitalaria.

Solo en se está perdiendo la batalla en Mexicali donde la tasa de reproducción efectiva es de 1.11 y en Rosarito con una tasa de 1.0, esto significa que por cada paciente que se infecta, contagia a dos más.

Se han contagiado 44 mil 390 personas de Covid-19 a lo largo de la pandemia, de las cuales perdieron la batalla 7 mil 637 en Baja California, informó el doctor.