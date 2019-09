Celebran los 65 años de vida de Casa Ley

MEXICALI, Baja California.- Con un gran pastel de cumpleaños, Casa Ley celebró 65 años de existencia en el Noroeste del país con las personas más importantes en su vida que son sus fieles clientes.

La celebración se llevó a cabo en la tienda de la Plaza Cachanilla, una de las sucursales más emblemáticas de la ciudad, donde mencionaron querer echar la casa por la ventana durante los festejos.

SORPRESAS

Juan Gálvez, gerente de la tienda, indicó que Casa Ley pretende consentir a sus clientes en su aniversario, pues ellos siempre han sido los invitados especiales.

“Este es un momento feliz para todos nosotros, pues la empresa cumple un año más y Mexicali ha sido parte importante de nuestro crecimiento.

“Es por eso que durante este mes y octubre, tendremos grandes ofertas para ellos, pues la idea es que aprovechen lo que tenemos para ellos”, indicó.

Las ofertas estarán, señaló Gálvez, desde un 20%, 30% y hasta un 50% de descuento.

CLIENTE DISTINGUIDA

Durante el festejo, decenas de clientes y miradas curiosas formaban una larga fila para recibir un pedazo del pastel elaborado especialmente para la celebración. En el evento, la señora Margarita Hernández fue reconocida por el personal como una clienta distinguida.

La señora quien fue invitada para partir el pastel, expuso que ella lleva haciendo su mandado en la Tienda Ley desde hace muchos años. “Yo ya tengo 69 años y aquí siempre he venido a comprar mis cosas desde que estaba jovencita. “Cuando cumple años la tienda siempre vengo pero no pensé que hoy cortaría el pastel, lo cual me hizo sentir muy contenta”, mencionó.

GRANDES OFERTAS

El señor Ramón , quien ya había tomado pastel junto con su familia y tenía sus bolsas llenas de mandado, comentó que Casa Ley parece que todos los días está de fiesta, pues siempre tiene buenas ofertas.

“La verdad está muy bien porque nosot ros siempre venimos a comprar el mandado, es más, nosotros venimos desde que la construyeron. “Así que aquí es donde más nos gusta venir, porque tienen buenas ofertas, hay cosas baratas y pues eso nos conviene mucho”, expresó.