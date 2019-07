Cecyte elimina los programas culturales y deportivos de planteles

Los programas culturales y deportivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE BC), se verán eliminados en sus planteles a partir del próximo semestre, informó el director general.

José Luis Kato Lizardi, explicó que esta acción fue hecha con la intención de tener más horas clase para los jóvenes de nuevo ingreso este próximo ciclo escolar, pues por el recorte presupuestal, tuvieron que realizar una reingeniería en su administración.

Esto tuvo que realizarse para poder dar cabida a los 9 mil 800 espacios para jóvenes de primer ingreso, pues Cecyte tiene el compromiso de darle un lugar a todos ellos”.

“Lo que vamos a hacer es dejar de contratar maestros de cultura y deportes, y contratar a más maestros de primer semestre, para así cumplir con la demanda”, comentó.

Retención de estudiantes

Kato Lizardi, no obstante señaló, que eliminar dichos programas, deja vulnerable la educación integral de los jóvenes, pues eran espacios para motivar y desarrollar sus habilidades.

El hacerlo es una noticia triste, pues los programas culturales y deportivos formaban parte del crecimiento integral del estudiante al igual que la retención de los mismos”.

Afecta en la calidad

El director general, de igual forma mencionó que esto afectará a la calidad del colegio, pues los programas culturales y deportivos daban resultados positivos en el crecimiento académico y personal de los estudiantes.

“El tener los programas nos ayudaba a que el joven no reprobara y se quedara en la escuela, pues no todo es las materias que ya tienen, si no que necesitan también su espacio cultural y deportivo”.

“Es una mala noticia, pero no tenemos el recurso para reactivar los programas nuevamente, pues eso ya se verá con la nueva administración, esperando que tenga suerte con las autoridades federales”, explicó.