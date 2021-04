Casa hogar ahorrará costos con energía solar donada

La Casa Cuna Oasis del Niño recibió doce paneles solares que disminuirán hasta un 70% el costo de su recibo de luz que llega a facturar hasta 24 mil pesos en temporada de verano, fueron donados a través de Index Mexicali.

Joaquín Jiménez Arriaga, presidente de Index Mexicali, mencionó que con el proyecto de paneles solares, apoyarán a doce casas de beneficencia, para disminuir el costo de la energía, la cual suele ser el los mayor dolor de cabeza para las asociaciones civiles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Estamos sumamente agradecidas, agradecidos con este donativo tan grande y sabemos que va a ser un beneficio, sabemos que es Dios el que está de por medio, que los sensibiliza para ayudar”, comentó la hermana Elba Villaseñor de la Torre, directora de la Casa Hogar.

Los paneles en promedio generan entre 5 y 7 kilowatts por casa hogar, esperan que en verano cubra el 60% o 70% del recibo de luz, el beneficio es que en invierno se acumula, para ser usada después, detalló Jiménez.

La hermana Villaseñor, comentó que antes de la pandemia llegaban a recibir hasta 30 menores en la institución, ahora deben limitarse a un 50% con el fin de mantener la sana distancia.

“En tiempo de verano nos ha llegado hasta 24 mil pesos mensuales en el recibo de la luz, tenemos fuentes providenciales, muchas veces no sabemos ni de dónde o cómo se cubrieron los gastos”, relató.

“Cuando uno llega a una comunidad, como nos cambian, pues no tienen uno amistades, vi que eran 24 mil pesos aquí, nombre, me fui para atrás, sí se pagó y no supimos ni de dónde”, declaró.

El presidente señaló que bajaron el recurso económico a través del Fideicomiso Empresarial (Fidem), con la intención de apoyar a la comunidad, en lugar de invertir en un proyecto empresarial interno.

Las organizaciones beneficiadas con esta etapa de apoyos son la Casa Oasis del Niño, Fundación Emanuel, El Niño Feliz, Tesoros Escondidos, Sombras de Amor del Valle y Ministerios de Gracia, precisó.