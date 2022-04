Carneros de Mexicali derrotados

Los Búfalos de Tijuana derrotaron y blanquearon 22-0 a los Carneros de Mexicali, en el inicio de la Temporada 2022-1 de la Lijufa en la categoría Varsity que disputó en el Campo Halcones.

Las acciones comenzaron favorables para los visitantes, donde rápidamente en el primer cuarto, Carlos Sosa devolvió la patada de salida tras un acarreo de 80 yardas para poner el juego 6-0, luego Potros aprovechó los graves errores ofensivos del rival para tener otra oportunidad de aumentar el marcador, donde Gabriel Sánchez realizó un acarreo de dos yardas para poner el marcador 12-0, posteriormente la conversión de dos puntos fue buena con una gran corrida de Sánchez para el 14-0.

Te puede interesar: Empate de Falcons de Mexicali contra Rangers de Rosarito

Para la parte complementaria, Búfalos continuó demostrando su gran defensiva, logrando obtener resultados en la ofensiva, rápidamente llegó un pase de 35 yardas de José Olivas a las manos de Emmanuel Amaro quien llegó tranquilamente a las diagonales para poner el marcador 20-0, en la conversión Carlos Sosa realizó un gran engaño para entrar cómodamente por el centro y dejar el marcador final de 22-0.

PRÓXIMA JORNADA 2

LOCAL VISITANTE CAMPO HORA

Carneros vs Cougars Halcones Mxli 17:00

Linces Xoch vs Potros CECYTE Xoch. 17:00

Tigres vs Tiburones COBACH Nueva Tij 19:00