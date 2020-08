Carencia de vacuna contra tuberculosis puede tener afectaciones en menores: Expertos

MEXICALI,B.C.- El desabasto de la vacuna Bacilo de Calmette-Guérin o BCG contra la enfermedad de la Tuberculosis es un escenario sin precedentes según expertos investigadores de la Facultad de Medicina de la UABC. Esto ante la reiteración por parte del Sistema de Salud de Baja California donde aseguran que no se contará con esta por el resto del año, sin que se haya aclarado las consecuencias médicas de este desabasto. El comunicado emanado de la Secretaría de Salud responde de esta manera:

“En este ejercicio 2020 no se contará con dicho biológico, debido a que hay un desabasto a nivel nacional. Autoridades Federales nos notificaron que en el año 2021 se contará con esta vacuna. Es importante señalar que la incidencia de este padecimiento es baja en el Estado.”

Baja California con más infectados de Tuberculosis

Lamentablemente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis del SINAVE, ubica a Baja California como el estado con mayor índice de Tuberculosis en todas sus formas. Con una tasa de 58.3. Además, la media nacional por cada 100 mil habitantes es de 17.7 pacientes, mientras que en el Estado es de 63.9 por 100 mil habitantes.

El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que será hasta el 2021 cuando se pueda contar nuevamente con esta vacuna.

“La vacuna de la BCG es para prevenir la tuberculosis Meníngea, es uno de los esquemas que se ponen en México, Estados Unidos no se pone. Pero no hay en el país, no nomás son 8 Estados, son las 32 entidades federativas que no tienen BCG ya no hay, no vamos a tener en el ejercicio del 2020” reconoció el funcionario de salud.

Consecuencias del desabasto de BCG

La carencia de este medicamento puede tener consecuencias graves para los bebés que nazcan en el resto del ejercicio 2020, pues los riesgos son de que estén expuestos a Tuberculosis diseminada y Tuberculosis meníngea.

“El riesgo de no vacunar a los niños puede hacer que haya una mayor incidencia en formas graves de Tuberculosis como la tuberculosis Meníngea, pero no sabemos cómo se vaya a comportar” explicó una de las voces autorizadas y una eminencia médica en el estudio de la Tuberculosis en el Estado, La doctora, Julia Estrada Guzmán.

La doctora Estrada trabaja en un proyecto de investigación de alto impacto que busca conocer si existen factores genéticos que pudieran hacer más susceptibles a las personas de la localidad para contraer esta enfermedad. Actualmente se han detectado diferentes mutaciones en un gen o polimorfismos genéticos. Y reconoce que, a lo largo de su carrera profesional, no ha tenido el precedente de la falta de esta vacuna tan importante en la localidad.

Desabasto de BCG sin precedentes

“Que yo recuerde en mi ejercicio profesional, no. A todos los niños se les pone en el nacimiento. Habrá desabasto de dos, tres o cuatro (meses), pero no que anuncien que no van a vacunar a los niños.” Reconoció la investigadora.

Actualmente el sistema de salud en Baja California, reporta 14 casos de Tuberculosis Meníngea y 170 casos de tuberculosis de otras formas. Y se han registrado en lo que va del año, 8 muertes por Tuberculosis del Sistema Nervioso, 3 muertes por secuelas de TB y una muerte más asociada a la tuberculosis en otras formas. De ahí la importancia de contar con esta vacuna.