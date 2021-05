Candidata Michel Sánchez pide medidas de seguridad luego de ser intimidada por personas armadas

La candidata a diputada por Morena en el IV Distrito, en Mexicali, pidió medidas de seguridad para ella y su equipo luego de los actos de intimidación vividos este miércoles por la tarde.

Los hechos ocurrieron al poniente de Mexicali, en la calle Misión Dominicana, de la colonia Misión San Francisco Javier, donde Michel Sánchez Allende realizaba un recorrido.

La ex directora del Instituto de la Juventud también acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia de hechos.

La solicitud de medidas de seguridad fue interpuesta en el Instituto Estatal Electoral este mismo miércoles por la noche.

“Es un llamado a la ciudadanía a no desistir, a no abandonar nuestra democracia, no nos van a amedrentar; la ciudadanía es vigilante desde sus hogares, denunciemos las irregularidades durante esta jornada electoral, por elecciones libres y seguras”, expresó en sus redes sociales.

La candidata señaló que hombres a bordo de una camioneta Nissan Xterra verde, con matrículas de California, los siguieron y les mostraron una escopeta, lo que consideraron como acto de intimidación.