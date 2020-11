Cancelan 'Maratón Baja California'

MEXIC ALI,B.C.- Debido al aumento de contagios por coronavirus (Covid-19) en el Estado y particularmente en Mexicali, y con el fin de salvaguardar la salud tanto de atletas, como de los demás involucrados, el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California decidió cancelar el ‘Maratón Baja California 2020’.

Tras diversas consultas con instancias deportivas y de salud a nivel nacional e internacional, el Comité Organizador del maratón más antiguo de México, determinó que no era viable la celebración del evento masivo que está por cumplir su quincuagésima quinta edición.

“Primero es la seguridad de los atletas y de todo mundo. Vamos a extrañar que se corra el maratón, porque, aunque trabajamos con el INDE para llevarlo a cabo, no fue posible por el repunte de contagios”, expresó Gerardo Medina, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo.

Previo a este anuncio, se tenía contemplado realizar el recorrido de los 42.195 kilómetros el domingo 13 de diciembre en la capital del Estado, no obstante, Medina confesó que la preparación de los atletas también se había visto mermada por la misma contingencia sanitaria.

“Muchos de nuestros atletas no han podido entrenar regularmente por esta situación, al menos no como deben de hacerlo. La gente no pudo prepararse adecuadamente y eso repercute también en la salud”, subrayó Medina.

En el 2019, el antes llamado ‘Maratón Gobernador’ tuvo como peculiaridad ser parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y ante ello, las expectativas del certamen iban en aumento.

“Hasta el año pasado habíamos buscado que este maratón fuera selectivo para un evento importante de México, pero en este 2020 ya no se pudo lograr porque hubo otros maratones que así lo solicitaron. El Maratón Baja California siempre ha sido importante también por la premiación”, comentó Medina.

Finalmente, quien preside la Asociación Estatal de Atletismo de Baja California desde hacer seis años, habló las próximas competencias que se podrían celebrar en el Estado, siempre y cuando lo permitan las autoridades pertinentes.

“Nuestro máximo evento es el campeonato estatal y podría hacerse en la última semana de febrero de 2021. En relación a las carreras pedestres, éstas se podrán realizar hasta el siguiente año, porque ahora está cancelado todo”, sentenció.

ÚLTIMOS 10 CAMPEONES

AÑO VARONIL FEMENIL

2019 Isaack Kemboi Mary Akor

2018 Daniel Valdez Caroline Kiptoo

2017 Daniel de Jesús Vargas Jebiwot Kigen

2016 Simón Kariuki Mary Akor

2015 Simón Kariuki Dulce Rodríguez

2014 Stephen Njorge Caroline Kiptoo

2013 Hillary Kipchirchir Dorcas Kangogo

2012 Stephen Mbuxi Mary Akor

2011 Benjamín Kiplimo Asiba Nyadbke

2010 Betchuel Kipyego Janeth Romo

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES DE ‘BAJA’

AÑO VARONIL FEMENIL

2019 Daniel Valdez Andrea Nájera

2018 Daniel Valdez Andrea Nájera

2017 Daniel Valdez **

2016 Daniel Valdez Verónica Palomera

2015 Daniel Valdez Laura Bolaños

2014 Daniel Valdez Laura Bolaños

2013 Héctor Hernández Isabel Ley

2012 Luis Cardona María Madueño

2011 Luis Cardona María Madueño

**No se demostró residencia en Baja California.