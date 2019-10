Campeón sin corona

Luego de una penosa presentación de postre, Pablo Martí resultó el expulsado de “MasterChef Mx: La Revancha”, en la edición del pasado domingo.

Y es que desde que se implementó el reto de eliminación dulce en cada capítulo, la competencia se complicó para todos los participantes, lo que ha provocado que los cocineros favoritos para ganar la edición estén siendo expulsados.

La salida de Pastor del domingo anterior y la expulsión de Pablo, reventaron las redes sociales por el inconformismo de los televidentes al ver partir a los favoritos para llegar a la final de la competencia.

“Me siento medio tristón, decaído por salir de la competencia pero al mismo tiempo me siento muy alegre y feliz por el apoyo, y de lo que digan de seguir viendo la competencia no sé si sea verdad o no pero pues a mi me halaga mucho” “Algunas veces se ha de perder para ganarse el cariño y la simpatía de mucha gente”, compartió vía telefónica el ex participante.

Los usuarios de Twitter, la red social favorita de los seguidores de “MasterChef Mx”, expresaron que a partir de la salida de Pablo y Pastor, dejarán de ver el programa. Sobretodo después de ver los comentarios desafortunados de algunos de los participantes restantes, como los de Memo y Rogelio.

“Esos comentarios la verdad es que no me afectan, me hacen mucha gracia y creo que solo se ponen el pie ellos mismos, no sé si piensen eso de verdad o no, pero pues la gente es muy lista y se dan cuentan que sus comentarios son completamente venenosos”. “Creo que se afectan solo a ellos ese tipo de comentarios y no tienen ningún valor para mi”, añadió el representante de Veracruz.

Combinar su vida como papá primerizo, su pasión por la cocina y el arte de las bondades de los alimentos provenientes de la naturaleza y los próximos proyectos son los planes a futuro para Pablo.

Quien aseguró que la mancuerna que ha hecho con Pastor podría llevarlos a más proyectos juntos, mientras que definen la plataforma para seguir conectados con su público.