Cambió la barra por el silbato

Su carácter le permitió sentir algo nunca antes experimentado, sin embargo, fue por azares del destino que inició su camino en la que ahora es su más grande pasión, el arbitraje.

Se trata del árbitro profesional de baloncesto, José Carlos Salazar Hurtado, quien tras reclamar una violación como jugador, se dio cuenta que le gustaba impartir justicia en una cancha.

“Alegaba mucho en los juegos y en un torneo dentro del Centro Educativo 16 de Septiembre me dieron un silbato. Fue el maestro, Francisco ‘Caballo’ Villalobos, quien se hartó de mí y me dijo que arbitrara en tono de broma”, recordó.

“A partir de ese momento me entró como un ‘chispita’ por arbitrar, pero tenía solamente 15 años”, agregó.

Jugar basquetbol nunca le significó un gran entusiasmo y por ende incursionó en otro deporte como la halterofilia, misma que al final fue fundamental para que Salazar Hurtado se adentrara como juez.

“Empecé a jugar basquetbol a los diez años pero no me gustaba del todo. Siempre fui muy alto y por eso mi mamá me metió a ese deporte, aunque con trece años me cambié a levantamiento de pesas”, comentó.

“Cuatro años después salí de entrenar en la Ciudad Deportiva y me fui a las canchas de baloncesto porque mi papá dirigía a un equipo ahí. En ese partido hizo falta un anotador y me pusieron a mí”, confesó.

“A partir de ahí, todos los días fui a anotar durante un año y después pité juegos de niños. También me permitieron arbitrar en uno que otro partido de Tercera y Segunda fuerza para foguearme”, añadió.

Como halterista, José Carlos participó en cuatro Olimpiadas Nacionales, no obstante, su amor por hacer cumplir las leyes del juego lo llevaron a concentrarse únicamente en esa actividad a partir de sus 18 años.

“En el 2013 anoté en una Olimpiada Estatal y después un año completo localmente. En el 2015 dejé de pitar porque quería jugar con la Universidad pero al poco tiempo dejé de ser jugador para arbitrar partidos de Primera Fuerza y demás”, aseguró.

En el 2018, Salazar Hurtado buscó debutar en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), sin embargo, fue hasta el 2019 cuando lo logró en un partido entre los Zonkeys de Tijuana y Rayos de Hermosillo.

“En mi primer campamento de Cibacopa no logré acomodarme pero al año volví a intentarlo y tuve mi debut profesional. Lo primero que me pregunté fue ¿dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo aquí?, porque obviamente tenía mucho nervio”, subrayó.

En esa misma época, el cachanilla fue invitado a trabajar en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), torneo en el cual vio acción de manera importante.

“Participar en Cibapac ha sido la experiencia más importante en mi vida profesional, ahí estuve en trece juegos, incluídos todos los de playoffs en San Luis Río Colorado, Sonora”, señaló.

José Carlos ha recibido diferentes cursos tanto de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, como de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y por ende, su próxima meta es ser constante en el baloncesto nacional.

“Esto me apasiona y quiero dedicarle mucho tiempo más. Mi objetivo primordial es consolidarme en certámenes como LNBP y Cibacopa. Además me gustaría tener una licencia internacional porque sé que puedo lograrlo. Mi edad, estatura y corpulencia son cosas que busca la FIBA en los nuevos árbitros”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: JOSE CARLOS SALAZAR HURTADO

Fecha de nacimiento: 15 DE ENERO DE 1995

Lugar de nacimiento: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Años como árbitro profesional: 1

Juegos arbitrados como profesional: 15

Estudios: LICENCIADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE