Califica Bonilla Alianza “Anti Morena” como incapaz de ganar BC

Como una demostración de su incapacidad de ganar y la falta de talento para salir adelante con un verdadero proyecto político, calificó el gobernador Jaime Bonilla Valdez, la pregonada “magna alianza” o coalición de partidos políticos de oposición a Morena en Baja California.

Así respondió, durante un espacio en su transmisión en vivo, donde fue cuestionado sobre la eventual “alianza” que estarían acordando los partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PBC, PES), de cara al próximo proceso electoral que en nuestra entidad arranca el próximo mes de diciembre.

“Todos son lo mismo y quieren lo mismo, estar en la nómina, no trabajar, robar... son partidos que luego pierden el registro, lo recuperan, hacen alianza, son ́agencias de trabajo ́ y no traen un proyecto político; ya el PAN estuvo 30 años en el poder en Baja California y abandonó al pueblo”, manifestó.

El mandatario estatal abundó: “Morena es el único partido diferente, “están juntando piedras”, (unos) sirven para golpear a los partidos grandes, pero todos han ido de menos a menos... no me sorprendería que más de uno, en esa alianza, pierda el registro, por no tener representación popular”.

Aseguró que el PAN y el PRI no pueden convencer a nadie de hacer un buen gobierno, “por eso se juntan, son montoneros”. Recordó que cuando estuvo en el periodo de campaña, observó que traían una bandera diferente, pero que en el momento de las “famosas reuniones”, donde querían aparentemente un diálogo, “era juntarse para tirar piedras, me sorprendería mucho que se perdiera la vergüenza en esos partidos, ya con eso dicen todo”.