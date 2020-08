Caen hasta 70% ventas en las papelerías locales

Hasta un 70% es como han disminuido las ventas en las papelerías de la localidad, debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.

Así es como lo mencionó el señor Juan Manuel, propietario de una papelería, quien dijo que actualmente solo están surtiendo algunas pequeñas listas de útiles escolares para la educación en línea.

Expresó que estas listas de útiles se divide en dos partes, los útiles del salón, y los útiles que los niños usarán dentro de casa, por lo que la venta es muy poca.

“Estamos hablando de cosas básicas, como plumas cuadernos, lápices, pero el otro material para el salón, ese solo lo van a usar cuando regresen a clases presenciales, y eso pues todavía no se sabe.

“Por lo que realmente esto si nos va a afectar bastante, pues vamos a surtir menos de la mitad de lo que llegamos a vender y eso pues sí representa un golpe a las papelerías.

“Y lo entendemos, la economía está muy golpeada y pues ni modo, tenemos que aguantar hasta que las cosas mejoren”, expuso.

TIEMPOS DIFÍCILES

Juan Manuel indicó, mientras seguía despachando, que hubo momentos en los que creyó que tenía que cerrar definitivamente, pues durante los primeros meses, estuvo sola la papelería.

“La gente apenas compraba cosas, pero teníamos que seguir trabajando porque teníamos las propias obligaciones como el pago de los servicios”.

“Y pues en un momento ya hasta me querían cortar el agua por no pagarla a tiempo, creyendo yo que el gobierno iba a apoyar y pues eso no fue cierto, ya que en estos momentos muchos estamos lastimados por la pandemia”.

“Así que de verdad espero que poco a poco las cosas mejoren, que la gente haga caso a las indicaciones, pues seguramente seremos muchos negocios que estemos en peligro si las cosas no vuelven de la mejor manera”, señaló.