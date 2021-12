Caen donativos de Cruz Roja en 2021

La Cruz Roja Mexicana en Mexicali, reportó una disminución en los donativos a través de los trámites vehiculares en el 2021, que se traducen en nueve millones de pesos menos que el año pasado.

Los representantes de la Cruz Roja ya preparan estrategias para mejorar los ingresos de la asociación civil en el año 2022 a través de las oficinas de Gobierno Estatal y Municipal.

El doctor José Espinoza Astorga, representante de la Cruz Roja Mexicana en Mexicali, comentó que el propósito es que más gente le dé el sí a la organización, al momento de decidir entre donar o no.

Mencionó que ya se trabaja una propuesta ante el Gobierno del Estado, para que personal de Cruz Roja, pueda realizar una labor de convencimiento y concientización en las filas para realizar los trámites en recaudación de rentas.

El coordinador de la Cruz Roja, mencionó que en los mejores años, han logrado ingresar hasta 18 millones de pesos a través de Recaudación de rentas, pero a partir de que se estipuló que los cajeros tenían que preguntar si deseaban donar, se vino abajo el ingreso, porque muchas veces no preguntan.

Explicó que en el periodo del mes de noviembre ingresaron 266 mil pesos, es alrededor de un 50% menos de lo que se tenía presupuestado, advirtió el doctor Espinoza Astorga.

EMPRESAS

El cambio en los topes de la miscelánea fiscal, que disminuyeron las cantidades que las empresas pueden donar como deducible de impuesto, no impactarán contundentemente a la Cruz Roja, opinó Espinoza Astorga.

La razón es que en realidad son mínimos los donativos que reciben de empresarios, comparado con las aportaciones de los ciudadanos de manera individual, los cuales ingresan a través de los trámites en Gobierno, y en los boteos.

“Sabemos que vamos a tener problemas, pero la ventaja de nosotros es que lo que obtenemos, es de personas que no tienen que declarar, me refiero a que la Cruz Roja vive de donativos pequeños pero de mucha gente”, explicó.

“Son muy pocos los empresarios que nos dan donativos, sí nos va a afectar, pero no tanto, si tenemos buena respuesta en placas, son corporaciones pequeñas y no afecta, no creo que nos vaya afectar tanto como se prevé”, declaró.