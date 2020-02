Cachanilla dirige el Cuauhtémoc

Durante muchos años hemos visto como una gran cantidad de mexicalenses han intentado cristalizar el sueño de llegar al futbol de la primera división en México y han sido verdaderamente muy pocos quienes lo han alcanzado.

Con los dedos de la mano podemos contar a aquellos elementos que han logrado pisar una cancha del máximo circuito en México. Pero en Puebla existe un cachanilla que está en la nómina y todos los días trabaja para el equipo de la “franja”.

Se trata del joven Hugo Mario Jiménez Topete quien en la actualidad es el Gerente del Estadio Cuauhtémoc.

Él se encarga de coordinar todos los esfuerzos para que cada juego del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc sea una grata experiencia para aficionados, equipo local y visitante.

Entre sus responsabilidades está e mantenimiento de la cancha, así como del inmueble, el control del presupuesto del mismo, hacer juntas de seguridad, revisar la taquilla, la venta de producto sólido y liquido en cada encuentro.

Hugo Mario Jiménez Topete es Contador Publico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración Deportiva por San Diego State University y tiene un Diplomado en Psicología Deportiva por el Instituto Milton Erikson.

Llegó a la primera división con los Rayos del Necaxa en donde también fungió como gerente del Estadio Victoria por espacio de 5 años, luego militó como Gerente Operativo con el Atlas.

Posteriormente fue tiempo de volver a casa, en donde encontró lugar en Águilas de Mexicali y un tiempo más tarde se alejó de lo deportivo para trabajar en El Centro, California en una empresa agrícola.

Fue en diciembre pasado cuando un compañero que tuvo en Necaxa y que en estos momentos trabaja para Morelia, le habló y le dijo que en Puebla estaban buscando gente para puestos claves.

Entró en contacto con la gente de Puebla y tras una serie de charlas llegaron a un acuerdo y fue así que desde el pasado 17 de febrero es ya el Gerente del Estadio Cuauhtémoc.

“Me siento muy contento de esta nueva oportunidad, el futbol es un deporte que me apasiona y me siento afortunado de esta nueva oportunidad que se me está brindando”, comentó Hugo Jiménez desde Puebla.

Su bautizó fue el pasado viernes 21 de febrero cuando la “franja” recibió a los Diablos Rojos del Toluca, equipo al que derrotaron 2-0. De esta manera inicia la era de Hugo Jiménez como Gerente del Estadio Cuauhtémoc en la Primera División del futbol mexicano.

Nombre: HUGO MARIO JIMÉNEZ TOPETE

Edad: 36 AÑOS

Escolaridad: CONTADOR PÚBLICO (UABC)

Puesto: GERENTE DEL ESTADIO CUAUHTÉMOC

Equipo: CLUB PUEBLA

Equipos anteriores: ATLAS, NECAXA