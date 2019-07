Cachanilla desarrolla reja "salvavidas"

MEXICALI, Baja California.- Con una actitud y visión emprendedora, Ricardo Rocha de la Fuente de 46 años de edad, espera que su proyecto “Safety Ornamental”, pueda salvar más de una vida mexicana.

El originario de Mexicali, explicó que su diseño trata de una reja que a diferencia de otras, tiene un mecanismo por dentro de la ventana de la casa, que hace que logre desplegarse hacia fuera, permitiendo la salida del involucrado en caso de un incendio, sismo o robo.

“La idea es que estas rejas puedan ayudar a prevenir desastres o decesos, pues son una forma de poder escapar del peligro de manera rápida y segura”, indicó.

INICIOS

Rocha, expresó que todo empezó al ver que en Mexicali y otras partes del país, los incendios causaban la muerte de muchas personas, por el hecho de que las ventanas con rejas fijas, no permitían la salida oportuna de las victimas.

“Yo me acuerdo mucho del incendio que sucedió en Sonora en una escuela hace tiempo y pues eso me impactó, haciendo que como ciudadano, buscara la forma de ayudar a que ese tipo de situaciones no volvieran a ocurrir”, comentó.

DESARROLLO Y PATENTE

Ricardo ante a esto, señaló que una vez que tuvo la idea hecha, comenzó a idear como armarla, buscando los elementos necesarios para que el mecanismo fuera funcional y seguro. “Con la idea en mente, llegué a desarrollarla y juntar con los componentes, y en lo que dure en armarlo de prueba y error, en un día ya la tenía lista, en un día me di cuenta que si podía funcionar”.

“Después de eso, lo que siguió fue buscar la patente internacional, dándonos cuenta que no se encontraba nada parecido, otorgándome así la patente y ya de ahí pues a tocar puertas”, mencionó.

CLAROS Y OSCUROS

El señor Rocha, no obstante, expresó que ya el camino para buscar la oportunidad de que su proyecto creciera, se tornó de diferentes matices, pues no todos apoyaban la idea. “Hubo gente que me comentó que la idea era muy buena, mientras que otros sectores, no vieron la oportunidad que es tener esto en casa, y la utilidad que puede tener en cualquier momento”.

“Yo sé que el estar encerrados hoy en día es para cuidar nuestros bienes, pero al mismo tiempo nos olvidamos de nuestra vidas, pues si llega a pasar un accidente, no habrá manera de salir a tiempo”, indicó.

BUSCANDO SOCIOS

Ricardo Rocha, ante a esto, expresó que actualmente no están fabricándose más, pues el costo de elaborarlas es elevado, por lo cual desea que otra persona interesada en el proyecto se sume a la idea. “La fabricación es rápida al igual que la instalación, pero yo ahorita no cuento con la maquinaria necesaria para fabricar más, ocasionando que tenga que hacerlo por fuera y salga más caro”.

“Es por ello que quien desee sumarse y ser un socio en este proyecto es bienvenido, pues así bajarán los costos y será más accesible para la gente, pues de 2800 pesos, pueden bajar a 1400 pesos”, comentó.

AUTORIDADES

Rocha de la fuente, por último, pidió que las autoridades también volteen a ver el proyecto y lo tomen en cuenta, pues siente que su idea puede ayudar mucho a la comunidad. “Yo sé que las autoridades si lo quisieran y mostraran interés, podrían llevar el tema a cabildo y darse cuenta que esto sería de mucho beneficio en esta ciudad y en todo México”.

“Mucha gente ha perdido su vida al quedarse atrapada en un incendio, y eso ya no debe ocurrir hoy en día porque ya hay manera de como salir”, expresó.