Cachanilla debuta con el América

MEXICALI, Baja California.- El mexicalense César Osuna ha cumplido el sueño de todo joven futbolista; debutar en el futbol profesional y hacerlo en un ‘Clásico’.

El prospecto cachanilla de 19 años de edad recibió hace unos momentos el voto de confianza del entrenador Miguel Herrera y vio sus primeros minutos con el primer equipo del América, en el partido amistoso frente a las Chivas del Guadalajara.

El encuentro que al final terminó con empate de 0-0 en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois, registró el ingreso del apodado ‘Chicharo’ recién arrancado el segundo tiempo, para ser precisos al minuto 47.

César Osuna, originario del Valle de Mexicali es un futbolista surgido de la escuela Chicali Soccer, siendo ahí donde explotó su talento, que a su vez lo llevó a recibir una beca estudiantil en el Instituto Patria de Mexicali, donde siguió desarrollando su futbol en competencias de corte nacional e internacional.

Fue hace aproximadamente cuatro años, cuando el Club América en coordinación con la mencionada escuela de Chicali Soccer y con el Club Cachanillas de tercera división profesional, montó una visoria en Mexicali, en donde Osuna fue seleccionado junto con otros jóvenes.

La perseverancia y su calidad de juego lo llevaron a cumplir cabalmente con los procesos Sub 15, Sub 17 y ahora Sub 20 con el prestigioso equipo del futbol mexicano.

Ahora, se espera que César Osuna continúe con su proceso en las inferiores del Club América y siga recibiendo cada vez mayores minutos en la Primera División, por lo pronto, el primer paso se ha dado y un cachanilla ha vuelto a escribir su nombre como futbolista profesional.