CONDUSEF atendió 1,849 controversias en BC

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF) informa sobre las controversias presentadas en el estado de Baja California al

cierre de 2020 y durante enero-junio de 2021.

Durante 2020 la CONDUSEF registró 2,387 controversias en el estado de Baja California; los

productos más reclamados fueron: Tarjeta de crédito, Banca móvil y Tarjeta de débito, que

en conjunto representaron el 40% del total de las controversias presentadas, ubicándose

como causas principales: Transferencia electrónica no reconocida (363 asuntos) y

Consumos no reconocidos (240 asuntos).

Durante el primer semestre del año, la CONDUSEF recibió 1,849 controversias en la entidad, un sólo municipio, el de Tijuana, concentró el 57% del total de éstas.

Lo recibido hasta junio de este año representa el 77% de todo lo que se atendió en el curso de 2020.

En el estado de Baja California las personas adultas mayores presentaron 488 controversias en 2021, es decir, participaron con el 26.4% del total de los reclamos presentados en esta entidad.

Por sector, destaca la Banca Múltiple, la cual concentró el 65% del total de los asuntos, con 1,208 controversias, seguido de las Aseguradoras con el 15% (271 asuntos).

Las instituciones que registraron el mayor número de controversias fueron BBVA Bancomer, Banamex, Banco Santander, Banorte y HSBC, las cuales en conjunto representaron el 49.2% del total.

En cuanto a la variación de los asuntos, todas las instituciones mostraron un crecimiento en los asuntos registrados respecto al mismo periodo del 2020, destacando Banco Santander al pasar de 81 a 197 asuntos en 2021.

Los productos más reclamados en el estado de Baja California fueron: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Daños-Automóviles y Banca móvil, que en conjunto representaron el 48% del total.

Finalmente, las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Baja California fueron: Transferencia electrónica no reconocida con 222 asuntos, La Institución no entrega la carta liberación de adeudos y/o carta finiquito, factura, garantía, gravamen, 1er testimonio con 139 y Consumos vía internet no reconocidos con 119 que en conjunto representaron el 26% del total.

Se informa que la CONDUSEF ha dispuesto en su página de Internet distintos canales de atención a distancia como el Portal de Queja Electrónica, Chat en línea, así como el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos (55 53 400 999), correo asesoria@condusef.gob.mx, entre otros, para atender sus dudas o consultas.

También se puso en servicio el procedimiento mediante el cual las y los usuarios pueden solicitar que su Audiencia de Conciliación se realice a través de Conferencia Telefónica (COT) y el servicio de Citas por Teléfono vía página web y a través del propio Centro de Atención Telefónica, para atender problemas específicos como reclamaciones por un posible Robo de Identidad, asuntos en contra de dos o más instituciones financieras, recoger el Dictamen para utilizarlo en su defensa, entregar documentación o información complementaria que haya sido previamente solicitada y para atender a personas adultas mayores o con capacidades diferentes que no tengan facilidades para realizar un trámite de manera remota.

Para el caso de la atención a personas adultas mayores o personas con discapacidad que no puedan realizar un trámite de manera remota, se recomienda tramiten su cita vía telefónica, con el fin de evitar algún tipo de riesgo sanitario con motivo de la pandemia de SARS CoV-2.