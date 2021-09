CEDH señala deficiencias en caso de niños abusados por maestro en el Valle

Prejuicios, inconsistencias y omisiones, fueron señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, en el caso de tres niños que denunciaron a su maestro por violación y abuso sexual en el Valle de Mexicali en el año 2016.

El docente fue absuelto por una jueza del Poder Judicial en el año 2019, bajo el criterio de una “duda razonable”, hoy en día, el maestro labora como subdirector de una escuela, mientras que a los menores no se les ha reparado el daño.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humano (CEDH), Miguel Mora Marrufo, explicó que estos señalamientos vienen sustentados en la investigación de la recomendación 6/2021.

La recomendación está dirigida a los titulares de la Secretaría de Educación Pública de Baja California (SE), la Fiscalía General del Estado (FGE), y al Director General de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California.

En la investigación se acreditó la violencia y abuso sexual en contra de tres niñas y niños entre los siete y nueve años de edad, en el ejido Miguel Hidalgo del Valle de Mexicali, explicó la visitadora de la CEDH, Vania Melchor.

El 25 de mayo del 2016 se presentó la primera denuncia en contra del maestro, quien fue privado de la libertad para llevar el proceso penal, en ese periodo, se demuestra que los menores fueron victimizados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Para ello la CEDH reveló algunas citas textuales de las audiencias como las siguientes:

[…] “Seguidamente se escucha que interviene la psicóloga diciendo: Respira, Ismael (nombre ficticio), al mismo tiempo se escucha al Asesor Julián decir a la jueza: ‘Señoría nada más que el defensor use un tono más bajo, está muy agresivo con el niño y va implicar que se cierre’”;

AGENTE MANUEL: Si le damos el mismo trato que un adulto, Lic., no va a poder, hay que hablar en un tono muy suave; simultáneamente se escucha a Ismael llorar;

JUEZA: a ver con un tono (seguido de una palabra inaudible);

DEFENSA: Sí, así lo estoy diciendo, pero, como no quiere contestar;

JUEZA: Pues vamos a ver de qué forma nos puede contestar. A ver Ismael, mira, el abogado no está enojado, no está molesto, así habla él, fuerte, así habla, pero no es porque este enojado contigo ni es para que tú te pongas, eh, te sientas mal, entonces, si él está preguntando, únicamente nos debes de contestar, si él nada más te está preguntando que si ese día estaba tu mamá contigo, te acuerdas, sí, eso es lo que te está preguntando. Entre las frases se escucha a ISMAEL llorar, continúa hablando la juez: que si tú mamá está ahí contigo….

En otra cita se revela el tono y la manera en que se interrogó a uno de los menores:

DEFENSOR: Y hay una taza, entonces si tú estabas contra la pared, o contra la taza y el profesor atrás de ti, tú con los pantalones abajo y los calzones abajo, ¿Cómo lo pateaste? Explícanos, eso no lo termino de comprender, ¿Cómo lo pateaste?;

SEBASTIÁN: De una me volteé y lo pateé;

DEFENSOR: Ah, pero no dijiste en tu primera declaración que te volteaste y lo pateaste, o sea, ¿Cómo podrías patear si yo te bajara ahorita los pantalones y la ropa interior? ¿Podrías tu patear a alguien? Con un pantalón abajo y tus chones abajo; SEBASTIÁN: Eh, no...

La recomendación precisa que los tres menores rindieron su declaración sin inconsistencias, las evaluaciones psicológicas demuestran en dos de ellos, las secuelas mentales y emocionales por un abuso sexual.

“En corroboración a lo anterior, obra en el expediente los certificados proctológicos que se practicaron a Ismael y Sebastián (nombres ficticios de los menores), los cuales dieron como resultado que los niños examinados sí presentaron lesión anal, asimismo el daño localizado fue calificado como lesión anal de antigua data”, detalla.

El organismo señala que los menores fueron llamados en reiteradas ocasiones a declarar, de manera innecesaria, ya que al ser menores víctimas de abuso sexual, se debe tomar en una sola ocasión el testimonio, a fin de no dañar más sus derechos humanos.

Los derechos humanos vulnerados de los menores son: a vivir una vida libre de violencia, integridad personal, trato digno, a no ser sujeto de victimización secundaria, seguridad jurídica, debido proceso y debida diligencia.

La CEDH mencionó que se debe de analizar la postura de la jueza ante el enjuiciamiento, quien hizo declaraciones inaceptables para la CEDH como:

"Es imposible creer que un niño después de ser violado pueda estar feliz y riendo".

Finalmente dieron vista al Consejo de la Judicatura, para que investiguen el proceder de la jueza, derivado de los criterios que utilizó para absolver al entonces imputado.