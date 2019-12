“Busco a mi hija viva”: Madre de Graciela

MEXICALI,B.C.- Un vuelco dio la vida de la familia de Graciela Ramos Palma desde su desaparición en el año 2016. Su búsqueda ha sido incesante por parte de su madre, quien la busca con la inquebrantable esperanza de que siga viva.

Graciela estudiaba en la UABC, una ingeniería en agronomía, estaba por reinscribirse, salió de su casa el 5 de agosto del año 2016, a sus 24 años, desde entonces nadie ha sabido algún detalle de su destino.

Su madre, Graciela Palma Zamora, la recuerda como una mujer que luchaba por los derechos humanos, una joven solidaria con las causas de las luchas sociales, con muchos sueños y nada rencorosa.

“Ella es una defensora de los derechos, solidaria, acudía a las marchas como la de #YoSoy132, miraba a una persona desvalida y la ayudaba, es auxiliar de enfermera y estudiaba agronomía”, destacó.

La paz de la señora Palma pasó a segundo término desde su desaparición, no obstante, ha emprendido un gran esfuerzo para sobrellevar la vida diaria, con el pendiente que puede generar la incertidumbre de dónde está Graciela.

Para desahogar y apoyar, la señora Palma forma parte de un colectivo conformado por más madres de personas desaparecidas, en las que realizan actividades de búsqueda, apoyo y solidaridad.

“Es una situación muy pesada para las madres, los padres, en realidad para toda la familia, a mi gustaría que la sociedad se sensibilizara, porque escucha, pero piensa que nunca les va a pasar”, comentó.

UNA AGUJA EN UN PAJAR

“Lo que hacemos mi esposo y yo, procuramos andar buscando, mi hijo se dedicó mucho a tratar de localizarla, pero sin éxito, es como estar buscan una aguja en un pagar”, comentó con voz entrecortada.

“Agotamos las amistades de ella, empezamos a buscar en los centros, los hospitales, inmediatamente, al día siguiente de que desapareció reportamos que no había llegado a casa”, recordó la mamá de Graciela.

“Era fin de semana y a lo mejor había salido con alguna amistad, pero hasta la fecha no hemos sabido nada de ella”, platicó.

“Así estamos varias madres de familia, nos hacemos las fuertes, podemos tocar el tema, sin embargo, no me gusta asistir a convivencias porque siento que les puedo amargar, o entristecer, y trato de apartarme, mis reuniones son con el grupo, y ahí nos hacemos fuertes, y lógico andamos buscando a nuestros seres”, explicó Palma.

“Yo me atrevo a pensar que mi hija está viva, solamente Dios sabe, manejo esto en mi, muchas de mis compañeras los buscan muertos, yo no, yo busco a mi hija viva”, declaró.

Dentro de las búsquedas han encontrado restos de personas, se les comunica a las autoridades para que investiguen y tomen cartas en el asunto.

Señaló que los trabajadores de las dependencias son burócratas, por lo que muchas veces parecen lentos los procesos de localización e identificación, no obstante se portan solidarios.

MAL JUZGAN

Cuando una persona desaparece, se detonan mensajes que mal juzgan a la persona, sobre todo en redes sociales, la madre de Graciela, señala que la sociedad tiene como pendiente generar mayor empatía.

“Cuando escuchemos algo que le pase a alguien, hay que ponerse en los zapatos de esa persona, a veces mal juzgamos, y no va por ahí, el asunto es solidarizarse, me gustaría que toda la sociedad cooperara, si saben el dato de una persona o algo que está ocurriendo, y ayudar, nos hemos vuelto muy apáticos, dejamos que los demás solucionen sus cosas ellos solos, por eso hemos dejado crecer mucho la delincuencia”, compartió.

AVANCE

Varias veces han querido dar carpetazo al expediente de Graciela, no obstante, su familia continua interponiendo amparos y presionando legalmente lo necesario para que no cese su búsqueda.

“El caso se canalizó a la Fiscalía General de la República (FGR), tienen un expediente muy grande, metimos un amparo, y me dicen que ya no pueden hacer más, y volvemos a meter la papelería hasta encontrarla”, explicó.

Graciela está reportada como una desaparición forzada, pero a su madre le dicen que no es así, “Cómo no va a serlo, mi hija salió de la casa, y la calle es un peligro, es un peligro para todos, por eso debemos de estar alertas”, reclamó.

UNA SOCIEDAD SORDA

A las miles de familias que esperan la vuelta de su ser querido, les dijo que deben seguir buscando y no perder la esperanza de encontrarlos vivos, y que juntos pueden concientizar a una sociedad que pareciera estar sorda.

El hermano mayor de Graciela, Eligio Ramos Palma, comentó que es importante tener empatía con quienes pasan por un duele tan fuerte como el de perder a un ser amado, sin saber el paradero. “Compartimos como nueva generación, cosas inverosímiles en redes sociales, yo creo que debemos tocarnos un poco más el corazón y así podemos ayudar de una manera enorme, a una persona o familia que pasa por una situación súper traumática”, recalcó Eligio.

“Estas fechas más allá de ser alegría, ser felicidad, pasan a ser fechas de mucha nostalgia, el querer justificar, o hacer acreedor a una persona desaparecida, por pensar que se lo merecía por supuestamente andar en malos pasos, híjole, prefiero reírme de la ironía, al coraje que me causa, sinceramente”, compartió su hermano.

DOBLE VICTIMIZACIÓN

La familia también es víctima de una desaparición, no obstante, muchas de ellas sufren los intentos de extorsión que en ocasiones son ninguneadas por las autoridades.

Palma compartió que ha recibido varias llamadas a lo largo de estos años, algunas evidentemente para extorsionarla, señalando que tienen a su hija, otras de una mujer, en las que llegó a sospechar que sí se trataba de Graciela pidiendo ayuda.

Estos hechos fueron reportados ante la Fiscalía, sin embargo, solo le contestaron que se tratan de extorsiones, a las que de ser así, tampoco les dieron algún tipo de seguimiento, no investigaron el origen o la veracidad, mencionó.

“Donde quiera que esté ella me gustaría que se reportara, no sé si peco de optimista, porque me dicen, ‘que bueno que la busque viva’, porque sí creo que está viva, sí creo”, concluyó la señora Palma secándose una lagrima con una servilleta.