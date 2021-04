Buscará Lupita Mora reelección

La presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñonez, confirmó su intención de buscarla reelección a su cargo durante el proceso electoral de este año.

Esto al asegurar que aún no están definidos los candidatos a alcaldes de Morena, partido del que es fundadora en Mexicali, debido a que todavía no se recibe el dictamen que acredite a los candidatos.

"Aún no, no porque no tengo un dictamen de que ya hay candidatos, no tenemos nada" puntualizó "ya cuando nos hagan saber como hicieron las cosas procederemos"

Señaló que ya se mandó un oficio a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, solicitando que se aclare el procedimiento que se llevó para designar a la virtual candidata y "defensora de la 4T" en Mexicali, Norma Bustamante Martínez.

Al ser cuestionada sobre la virtual candidata, Mora Quiñonez reconoció su trayectoria en el área de la cultura y el teatro, pero consideró que desconoce las comunidades de Mexicali.

El pasado 24 de marzo se dieron a conocer los nombres de aquellos seleccionados como candidatos a los cinco municipios de Baja California, entre los cuales resalta el Bustamante Martínez como la elegida para encabezar la candidatura en Mexicali.