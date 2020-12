Buscan siete candidatura de Morena a Gobernador

Un total de 7 aspirantes a obtener la candidatura de Morena para Gobernador de Baja California se registraron este viernes en la Ciudad de México ante la Comisión de Elecciones del partido.

Fueron 63 aspirantes los que formalizaron sus intenciones por los 7 estados ( Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora) a los que estuvo abierto el registro.

Por Baja California se registraron (en orden alfabético) Marina del Pilar Ávila Olmeda, Armando Ayala Robles, Luis Arturo González Cruz, Alejandra León Gastélum, Víctor Morán Hernández, Gerardo Novelo Osuna y Pedro Romero Torres-Torrija.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicó que la elección de los candidatos será a través de una encuesta que se realizará casa por casa aplicando una metodología científica.

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA

Alcaldesa de Mexicali

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, oficialmente realizó su pre registro donde manifiesta sus intenciones de ser la candidata del partido Morena, para contender por la gubernatura de Baja California.

Al ser entrevistada, la presidenta municipal confió en que “Baja California tiene aroma de mujer”.

Durante su asistencia al Comité Ejecutivo Nacional de este partido, reiteró su compromiso de realizar un proceso interno sin descalificaciones y donde se privilegie la unidad.

Subrayó que su principal impulso para lograr la candidatura a gobernadora del Estado, es continuar con la Cuarta Transformación en Baja California y respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha por un México más justo y libre de corrupción.

“Estoy más lista que nunca para seguir consolidando la 4T en Baja California; gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras, volemos juntos y sigamos construyendo la transformación en nuestro Estado”, anunció vía redes sociales.

ARMANDO AYALA ROBLES

Alcalde de Ensenada

Al inscribirse como aspirante a la precandidatura para gobernar Baja California por Morena, Armando Ayala destacó que ser, a mucha honra, militante y fundador del partido en el estado.

“Sé cuáles son las fortalezas y las debilidades de mi Entidad, conozco cuál es la problemática de cada Región y sé que, trabajando de la mano con la comunidad, podemos enfrentar todos los retos y salir adelante”, resaltó.

El alcalde de Ensenada durante su registro afirmó que su compromiso es uno solo: poner en alto el nombre de MORENA y tener siempre muy claro que la prioridad es el bienestar del pueblo.

Expuso que, de convertirse en precandidato a gobernador, su compromiso “será darle a MORENA un nuevo triunfo en Baja California y continuar consolidando la Cuarta Transformación de nuestro País en nuestra Península, porque el verdadero cambio en México ya comenzó y nada ni nadie lo detendrá”.

Armando Ayala puntualizó que mantendrá entre sus prioridades, privilegiar la unidad entre la autoridad y la gente, entre los que más tienen y los que menos poseen, entre todos los Municipios de la Entidad y entre todos los órdenes de Gobierno, pues unidad es lo que se necesita para caminar juntos, con igualdad y justicia.

ARTURO GONZÁLEZ CRUZ

Alcalde de Tijuana

Arturo González Cruz formalizó su registro como aspirante a la candidatura para gobernador por Baja California al presentar la documentación necesaria ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la capital del país.

El munícipe desde hace tiempo dejó ver sus aspiraciones para gobernar Baja California, la sorpresa se dio al acudir en unidad con el senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna y el empresario bajacaliforniano Pedro Antonio Romero Torres-Torija, ambos personajes cercanos a Andrés Manuel Lopez Obrador.

El mandatario tijuanense reconoció el trabajo y trayectoria de Novelo y Romero y aseguró que el acudir en conjunto es una muestra de la unidad de Morena y una garantía para cumplir los preceptos de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar.

El primer edil tijuanense aseguró que el pacto de unidad da un mensaje de fortaleza del partido y de la voluntad de trabajar por el bienestar y justicia social de todos los bajacalifornianos que hoy esperan seguir mejorando su calidad de vida.

ALEJANDRA LEÓN GASTÉLUM

Senadora de la República

La senadora de la República, Alejandra León Gastélum, se presentó en la Unidad del partido de Morena, para inscribirse como aspirante a la candidatura por la Gubernatura de Baja California.

A través de sus redes sociales, anunció que presentó una solicitud de registro para participar en la contienda interna del partido Morena, para elegir candidata o candidato a la gubernatura.

León Gastelúm reveló que el candidato de Morena, se definirá a través de una encuesta realizada por el partido, y aseguró que Baja California está preparada para tener a la primera mujer gobernadora.

“Por años Baja California ha sido gobernado por hombres, sin embargo, van cerca de dos décadas donde la entidad dejó de tener un crecimiento sostenido, que propició una fuerte brecha social. Mientras esto sucedía, las mujeres asumimos un rol más importante en la política con el genuino objetivo de proponer alternativas para sacar del rezago a la entidad”, puntualizó Alejandra León.

VÍCTOR MORÁN HERNÁNDEZ

Diputado local de BC

El diputado de Baja California, Víctor Morán Hernández, anunció su registro como precandidato del partido Morena, para tratar de competir por la gubernatura de Baja California.

“Baja California es la tierra donde nací y dónde he vivido toda mi vida. Por ello grito con orgullo que soy 100% bajacaliforniano, amo a mi estado y con todo ¡Vamos por Baja California!”, reveló el diputado local.

“Siempre respetuoso de los tiempos y procedimientos que marca mi partido, esperé hasta publicada la convocatoria para manifestar mi interés de participar en el proceso interno. Y tal como marca la convocatoria acudí a las instalaciones del C.E.N Nacional de Morena para registrarme como precandidato a gobernador de Baja California”, precisó.

“Mi motivación es el profundo amor que le tengo a mi tierra, como bajacaliforniano quiero y sueño con un estado más próspero y con mayores oportunidades para todos; quiero que todas las familias vivan seguras y en paz”, abundó.

GERARDO NOVELO OSUNA

Senador de la República

Haciendo uso pleno de sus derechos como militante de MORENA y apegado a los lineamientos y estatutos aplicables al partido, el senador Gerardo Novelo Osuna se registró como aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado de Baja California.

En conformidad a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA al proceso de selección de la candidatura para Gobernador(a), se entregaron los documentos y requisitos ante la Comisión Nacional de Elecciones.

“Soy optimista, soy positivo ante esta decisión que se lleve a cabo una encuesta y por ahí me voy respetando la institución y respetando al partido” comentó Gerardo Novelo, sobre que los aspirantes se someterán a una encuesta.

Gerardo Novelo puntualizó que debe seguir luchando y estar cerca del proyecto de nación que lo inspiró de manera personal.

“Yo sí he buscado un cambio desde hace muchos años, desde 2005 que he estado comprometido en este proyecto”, apuntó.

PEDRO ROMERO TORRES-TORIJA

Empresario de BC

El empresario bajacaliforniano, Pedro Antonio Romero Torres-Torrija, se registró este viernes en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como aspirante a la candidatura del Estado rumbos a las elecciones del 2021.

Romero Torres-Torija fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y también se le conoce como uno de los personajes que impulsó el Paquete de Estímulos Fiscales en la Frontera, así como la reducción del IVA y del ISR.

Otro personajes políticos que se registraron, fue el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, el senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna y la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda.