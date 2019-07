Buscan miles un lugar en bachillerato

BAJA CALIFORNIA, México.- Miles de jóvenes recién egresados de Secundaria en el Estado comenzaron a buscar ayer una segunda oportunidad para ingresar a la Preparatoria, en los módulos de atención del Sistema Educativo Estatal (SEE).

La mayoría de ellos acompañados de sus padres en el caso de Mexicali, comenzaron a acudir desde las 8:00 horas a dicho módulo localizado en la colonia Industrial, esperando así, ser atendidos por el personal del SEE.

Ivonne, quien es responsable del módulo, explicó que estas atenciones se harán hasta el 9 de agosto en un horario de 8:00 a 15:00 horas, por lo cual los jóvenes tendrán más de un mes para buscar su opción a bachillerato.

“Tendrán bastante tiempo para realizar sus trámites, donde sólo estamos pidiendo que traigan la constancia o certificado de estudios de Secundaria, como un comprobante de domicilio para poder generar su clave y folio”, expresó.

BUSCANDO UN LUGAR

Verónica Domínguez, quien estaba haciendo fila, dijo que solo estaba buscando un lugar para su hija. “Mi hija perdió su lugar el año pasado y pues vine a ver que se podía hacer y así ya inscribirla, esperando encontrarle un buen lugar”, indicó la señora.

FORÁNEOS

El tiempo seguía transcurriendo en el modulo y la fila comenzaba a alargarse, no solo de jóvenes locales, si no también de estudiantes que vienen de otras partes de la republica y esperan estudiar en Baja California.

Margarita Gálvez, quien acompañaba a su hijo Kevin Silvestre, fueron ejemplo de ello, pues originarios de Guerrero, buscan la oportunidad de que Kevin, pueda estudiar el bachillerato.

“La verdad es que no hemos checado nada, por eso venimos aquí para puedan ayudarnos y orientarnos”, expresó la madre.

ESPERANZA

Otros padres, y quienes ya se encontraban dentro del módulo de atención, argumentaron sentirse esperanzados de que sus hijos tengan acceso a un espacio en preparatoria pública, pues pensar en una particular no es posible.

“De verdad espero que se pueda encontrar un lugar, pues son muchos los muchachos que no quedaron en la prepa, así que debe haber uno para mi hija.

“Si no lo hubiera, pues ni modo, deberá a ponerse a trabajar porque pensar en una escuela privada ahorita no es posible, no hay dinero, pues sinceramente todo está súper caro y para una escolaridad de paga ahorita no hay”, indicó.